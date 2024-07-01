Вирушили до Гренландії: королева Мері та король Фредерік X показали кадри з нової поїздки

Король Данії Фредерік X та королева Мері прибули з візитом до Гренландії.
Королівське подружжя привітали місцеві жителі після прибуття на Королівський міст у Кекертарсуаку. Місто Кекертарсуак розташоване на найбільшому однойменному острові Гренландії, також відомому як острів Диско.
У Кекертарсуаке знаходиться арктична дослідницька станція, метою якої є сприяння природним арктичним науковим дослідженням.
Королівське подружжя офіційно відвідає Гренландію з 29 червня по 6 липня 2024 року. Візит почнеться в затоці Диско, а потім королівське подружжя вирушить на південь уздовж західного узбережжя Гренландії. У поїздці до Мері та Фредеріка приєдналися їхні молодші діти – принц Вінсент та принцеса Жозефіна.
Знімками також поділились у Instagram.
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Королева Мері продемонструвала на публіці два образи. Один – у пальті синього кольору, синіх штанях-кльош та бордовій шапці-біні, та інший у куртці кольору хакі та штанях, а також у зручних черевиках, коли прогулювалася з родиною.
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