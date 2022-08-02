Вирушили у відпустку: королева Летиція з чоловіком та доньками влаштували літню фотосесію

Іспанська королівська родина вирушила у довгоочікувану літню відпустку, яку вони за традицією проводять у Пальма-де-Майорці.

Король Філіп VI, королева Летиція та двоє їхніх дочок – принцеса Леонор та інфанта Софія відвідали Картезіанський монастир Ла Картуха у Вальдемосі та поспілкувалися з публікою, а також влаштували собі традиційний літній фотосет.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

49-річна королева Летиція одягла смарагдовий топ без рукавів та білу спідницю-міді та доповнила аутфіт плетеними еспадрильями на пласкій підошві та плетеною сумкою на коричневій довгій ручці. У Летиції було розпущене волосся, вона зробила макіяж і одягла сережки-цвяшки.

Король Філіп VI був у блакитній сорочці та синіх джинсах, а взутий у сірі замшеві туфлі.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

А обидві дочки пари були в коротких сукнях – Леонор одягла білу, а її сестра Софія – ніжно-рожеву. До вбрання сестри також підібрали еспадрильї. Здається, це улюблене взуття членів іспанської королівської родини для літнього сезону.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

А ще на вихідних королева Летиція у бюджетній сукні Mango вручила нагороду Ізабель Юппер під час 12 кінофестивалю Atlantida Mallorca Film Fest 2022.

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