Вирушив на відпочинок, але не до Балморалу: де почалася літня відпустка короля Чарльза

Король Чарльз вже виїхав із Сандрінгема і вирушив до Шотландії. Але не до Балморалу.
Напередодні літніх канікул із сім'єю монарх вирішив провести десять днів на самоті в замку Мей – улюбленому маєтку його бабусі – королеви-матері Єлизавети.
Повідомляється, що король Чарльз проведе наступні 10 днів у замку Мей, перш ніж приєднається до решти родини у Балморалі. Він робить це кожен рік, щоб розслабитися і спланувати все, що він хоче обговорити зі своєю сім'єю під час літніх канікул у Балморалі.
Бабуся короля, покійна королева-мати, яка була господинею маєтку, вперше побачила замок Мей 1952 року під час прогулянки околицями. Вона якраз овдовіла після смерті свого чоловіка короля Георга VI. І придбала замок у напівзруйнованому стані. Епізод із покупкою цього замку був добре показаний у серіалі "Корона".
Чарльз успадкував замок від бабусі після її смерті 2002 року. Він дуже любить це тихе місце, де можна усамітнитися.
Раніше ми розповідали вам про шотландський маєток Балморал і про те, хто з родичів короля приєднається до нього на канікулах.
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