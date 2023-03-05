Виселили з Frogmore Cottage: король Чарльз III запропонував Меган та Гаррі альтернативне житло у Британії

Після того, як король Чарльз III повідомив Гаррі та Меган, що вони повинні залишити Frogmore Cottage, ймовірність візиту пари на коронацію монарха значно зменшилася.

Джерела повідомляють, що парі дали близько тижня, щоб вони вивезли свої речі з маєтку. Але не все таке страшно. Замість Фрогмор-котеджу, де тепер, як то кажуть, житиме брат Чарльза – принц Ендрю, Сассекським запропонували квартиру принца Ендрю у Букінгемському палаці. Однак, очевидно, Гаррі та Меган такий варіант не влаштовує.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Як пише Daily Mail, пара стурбована тим, що майбутні візити до Великої Британії будуть неймовірно складними, якщо вони будуть змушені залишатися за межами периметра безпеки королівського маєтку. А також Меган і Гаррі турбуються про те, як переїзд вплине на стосунки трирічного Арчі та однорічної Лілібет з їхнім дідусем Чарльзом.

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Також раніше ми згадували, що Сасекські можуть вимагати від короля відшкодувати фінансові збитки, тобто виплатити їм гроші, які вони витратили на ремонт котеджу. Йдеться про частину суми із 2,4 мільйона фунтів стерлінгів.

Сам король публічно цей інцидент не коментував і навряд чи буде. Як повідомляють джерела з палацу, рішення було ухвалено наступного дня після виходу мемуарів Гаррі, в яких, на думку його батька, він перетнув червону межу. Ймовірно, йдеться про те, як Гаррі висловлювався про свою мачуху королеву Каміллу, яку Чарльз ніжно кохає.

Чарльз та Камілла / Фото: Getty Images

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