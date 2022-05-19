Вишиванка в королівському гардеробі: несподіваний вибір Летиції та улюблена сукня Максими

19 травня святкується Всесвітній день вишиванки. Ми згадуємо, хто з королівських особ любить носити вишиванку чи вишиту сукню, а також одягав її на знак підтримки України.

Королева Іспанії Летиція

У березні дружина короля Іспанії Філіпа VI – королева Летиція – направила народу України послання підтримки, одягнувши одну з традиційних блуз країни – українську вишиванку у поєднанні з чорними штанами зі стрілками та широким шкіряним поясом зі шкіри крокодила та взула туфлі-човники на підборах. Пізніше з'ясувалося, що сорочка на Летиції була вишита українкою з Івано-Франківська, яка вже багато років мешкає в Мадриді.

Королева Іспанії Летиція та авторка її вишиванки Ольга Соловей

Ольга Соловей, родом із Івано-Франківська, вона емігрувала до Іспанії ще до того, як у рідній країні розпочалася війна. Живе Ольга на околиці Мадрида, а вишивання називає своїм хобі. В Україні ще був мир, коли Ольга вручну вишила сорочку, яку 3 березня одягла королева Летиція. Ольга каже, що не могла собі й уявити, що сорочку, яку вона вишивала вручну, одягне королева Іспанії.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Старша дочка Летиції та Філіпа – принцеса Леонор – також одягала вишиванку цієї весни. 16 квітня вся сім'я, включаючи короля, королеву та двох їхніх дочок – принцесу Леонор та інфанту Софію відвідали український центр для біженців у Посуело-де-Аларкон, в Іспанії. Старша дочка королівської пари того дня одягла білу сорочку з чорною вишивкою, вона чудово гармонувала з чорними штанами та гостроносими балетками.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Королева Нідерландів Максима

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

У гардеробі королеви Нідерландів Максими є сукні-вишиванки від української дизайнерки Віти Кін. Під час візиту на острів Синт-Естатіус разом із чоловіком королем Віллемом-Олександром Максима якраз була в такій вишиті сукні. Тоді до вбрання Її Величність підібрала синій клатч, крислатий капелюх і джинсові ляпанці.

Ми вже розповідали, що це одна з найулюбленіших вишитих суконь королеви. У ній Її Величність також з'являлася на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро.

Королева Максима на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро / Фото: Getty Images

Британський принц Луї

Герцогиня Кембриджська іноді одягає вишиті сукні, а ось у сорочці публіка могла бачити її молодшого сина – принца Луї. Одягнений у білу сорочку з вишивкою, він з'явився на балконі Букінгемського палацу під час параду Trooping The Color. Цей парад проводять щорічно на честь дня народження королеви Єлизавети II, і цього року він також відбудеться у червні.

Герцогиня Кембриджська та принц Луї / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II, до речі, нещодавно демонструвала підтримку Україні, одягнувши жовте вбрання з синіми деталями. Було б приємно побачити монархиню і у вишитій сукні чи пальті.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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