Вишукана та елегантна: Бріжит Макрон у гарній сукні від Louis Vuitton приїхала на військовий парад

Перша леді Франції традиційно вбралася у сукню від свого улюбленого бренду.
Бріжит Макрон взяла участь у щорічному військовому параді до Дня взяття Бастилії, який відбувся у Парижі. На захід вона прибула зі своїм чоловіком Еммануелем Макроном, який галантно поцілуав їй руку на публіці.
Перша леді, як завжди, мала чудовий вигляд. На ній була молочна шовкова сукня від Модного дому Louis Vuitton довжини міді із зображенням ланцюжків та ключів. Вбрання мало краватку-бант і пояс на талії. Вартість речі становить 3300 доларів.
Сукню Бріжит поєднала зі срібно-золотими туфлями з флористичним принтом і на шпильках. У руці вона тримала чорний клатч, прикрашений золотистою металевою фурнітурою.
Акуратне укладання і макіяж із акцентом на очах завершили розкішний аутфіт Макрон.
На військовий парад була також запрошена Наомі Кемпбелл, яка теж обрала сукню від французького бренду Louis Vuitton.
Нагадаємо, раніше ми бачили Бріжит у закритій короткій темно-синій сукні з двома декоративними ґудзиками. Вбрання вона доповнила туфлями на високих шпильках.
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