Вишукана та елегантна: Бріжит Макрон у гарній сукні від Louis Vuitton приїхала на військовий парад

Перша леді Франції традиційно вбралася у сукню від свого улюбленого бренду.

Бріжит Макрон взяла участь у щорічному військовому параді до Дня взяття Бастилії, який відбувся у Парижі. На захід вона прибула зі своїм чоловіком Еммануелем Макроном, який галантно поцілуав їй руку на публіці.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Перша леді, як завжди, мала чудовий вигляд. На ній була молочна шовкова сукня від Модного дому Louis Vuitton довжини міді із зображенням ланцюжків та ключів. Вбрання мало краватку-бант і пояс на талії. Вартість речі становить 3300 доларів.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Сукню Бріжит поєднала зі срібно-золотими туфлями з флористичним принтом і на шпильках. У руці вона тримала чорний клатч, прикрашений золотистою металевою фурнітурою.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Акуратне укладання і макіяж із акцентом на очах завершили розкішний аутфіт Макрон.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

На військовий парад була також запрошена Наомі Кемпбелл, яка теж обрала сукню від французького бренду Louis Vuitton.

Наомі Кемпбелл і Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми бачили Бріжит у закритій короткій темно-синій сукні з двома декоративними ґудзиками. Вбрання вона доповнила туфлями на високих шпильках.

Читайте також: