Висловила підтримку: Кетрін Зета-Джонс написала зворушливий пост принцесі Уельській

22 березня Кетрін, принцеса Уельська, в емоційному відео повідомила, що хвора на рак. Про хворобу вона дізналася після того, як перенесла серйозну операцію на черевній порожнині у січні цього року. Наразі Кейт проходить курс хіміотерапії.

Ця новина шокувала світ. Принцесі, яку обожнюють не лише у Великій Британії, а й в інших країнах, висловили слова підтримки пересічні люди та відомі особистості. Пост із зворушливими словами написала в Instagram і уродженка Уельсу — валлійська акторка Кетрін Зета-Джонс.

"Уельс і весь світ з вами, Ваша Королівська Високосте принцеса Уельська", — написала акторка, додавши, що посилає їй свою любов.

Окрім посту на своїй сторінці, Кетрін Зета-Джонс залишила і повідомлення під відео принцесси.

"Ваша сила і грація непохитні, ви в моїх думках", — написала вона.

Повідомлення Кетрін Зети-Джонс

Також публічно слова підтримки принцесі висловив її молодший брат Джеймс Міддлтон. Він поділився на своїй сторінці милою дитячою фотографією, на якій зазнімкований разом з Кейт.

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