Високі чоботи в осінньому гардеробі: розглядаємо стильні луки принцеси Діани

Стилем принцеси Діани захоплювалися у 80-х та 90-х, деякі її образи є актуальними і сьогодні.

Принцеса Уельська була відома своїм чудовим відчуттям моди. Більшість її елегантних спідниць, штанних костюмів, вечірніх суконь та інших вбрань були розроблені відомими дизайнерами. В осінньо-зимовий період Діана часто з'являлася на публіці у високих чоботях. Розглянемо кілька її культових вуличних образів на той час, які можна стилізувати у свій гардероб і сьогодні.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Діана любила носити блейзер у поєднанні з джинсами, заправленими в ковбойські чоботи. Вона доповнювала такий лук світшотом з яскравим принтом і любила експериментувати з кепками.

Чоботи принцеса носила з максіспідницями та пальтами, доповнивши образ шарфом та сумкою-шопером.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Або поєднувала їх з довгим пальтом кольору вівсянки з хутряними манжетами та коміром. У такому луку принцеса одного разу відвідала різдвяну службу у Сандрінгемі. На фото Діана зазнімкована з чоловіком Чарльзом та молодшим сином Гаррі. Юний принц одягнений у блакитне пальто та шорти (згідно з королівським протоколом), незважаючи на прохолодну погоду.

Принцеса Діана з чоловіком Чарльзом та сином Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми згадували один із найстильніших осінніх луків принцеси Діани, який буде актуальним і сьогодні.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

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