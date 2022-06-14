Висолопив язик і сфотографувався: пес Патрон потішив фоловерів новою світлиною

Зірка соцмереж Патрон активно ділиться зі своїми прихильниками знімками зі свого життя і повчальними відео дотримання безпеки.

На сторінці собаки-сапера Патрона з'явилася нова світлина. На ній він зазнімкований під час служби. Пес висолопив язик, який був забруднений у землю, і його у цей момент сфотографували. А забруднився Патрон під час того, як шукав міну.

"Люблю український чорнозем. Навіть на смак якийсь смачний. А поки рив землю - думав про вас. І хотів спитати звідки ви: з якого міста чи країни?" – запитав пес.

Ще на сторінці Патрона виклали відео з навчання мінної безпеки. Друг пса – піротехнік ДСНС Василь Хміль - розповів про вибухові елементи касетних снарядів, один із яких знайшов Патрон. Піротехнік зауважив, якщо ви побачили такий касетний боєприпас, то ні в якому разі не підходьте і не чіпайте його, а телефонуйте 101.

Нагадаємо, раніше собака згадав у своєму дописі Дашу Астаф'єву.

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