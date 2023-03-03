Виставив за двері: король Чарльз III позбавив Гаррі та Меган будинку у Британії

Поки в повітрі все ще витає питання про те, а чи приїдуть Гаррі та Меган на коронацію короля Чарльза III, стало відомо, що монарх вирішив забрати у пари Frogmore Cottage, подарований їм після весілля королевою Єлизаветою II.

Кажуть, таке рішення король ухвалив після того, як його молодший син принц Гаррі у своїй книжці "Запасний" не дуже втішно висловився про королеву Каміллу, дружину короля.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Як повідомляє Daily Mail, у вівторок монарх направив Сассексам повідомлення про те, що вони повинні звільнити маєток із п'ятьма спальнями у Віндзорі. Короля в цьому рішенні підтримала дружина Камілла, а також старший син і спадкоємець принц Вільям та його дружина Кетрін, принцеса Уельська.

Чарльз III вважає, що його молодший син перейшов межу, після заяв, зроблених ним у фільмі Netflix та мемуарах. Особливо обурений король з того, що Гаррі звинувачує Каміллу і каже, що вона відповідальна за витік інформації про Меган і Гаррі в пресу. У деяких інтерв'ю принц Гаррі називав королеву Каміллу "лиходійкою", а також стверджував, що вона зробить усе, щоб очистити свою репутацію.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Кажуть, король запропонував цей котедж своєму братові принцу Ендрю, який живе разом з ексдружиною Сарою Йоркською в Royal Lodge і не дуже радий тому факту, що йому доведеться змінити будинок із семи спальнями на менший маєток.

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