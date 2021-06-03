Виставка королівських образів: сукня Діани, туфлі королеви і розкішний лук принцеси Маргарет

У Кенсінгтонському палаці відкрилася виставка під назвою Royal Style in the Making, де покажуть весільну сукню принцеси Уельської Діани, а також інші елементи гардероба королівських осіб.

Днями виставку відвідали представники преси, а для широкої публіки двері палацу відкриваються сьогодні, 3 червня і триватиме захід до 2 січня 2022 року. Сукня для весілля принцеси Діани була створена британськими дизайнерами Елізабет і Девідом Емануелем. Її вартість оцінювалася в 9 тисяч фунтів (близько 11,5 тисяч доларів), а довжина фати становила 25 футів (7,62 м). За кілька місяців до відкриття виставки 67-річна Елізабет Емануель говорила, що не може дочекатися, щоб побачити це творіння знову.

Весільна сукня принцеси Діани / Associated Press

Весільний ансамбль принцеси Діани демонструється вперше за більш ніж 25 років. Раніше він був частиною виставки в липні 1998 року в будинку предків Діани, Олторпі, майже через рік після трагічної смерті королівської особи, пише People.

Весільна сукня принцеси Діани / Associated Press

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Сукня, розшита мереживними аплікаціями і бантами, стала культовою завдяки ефектному інкрустованого блискітками шлейфу, який заповнював прохід в соборі святого Павла в день весілля. Шлейф сукні Діани залишається найдовшим в королівськый історії. Він створений зі старовинного мережива, яке спочатку належало королеві Марії, прабабусі Чарльза.

Також на виставці покажуть сукню в георгіанському стилі, яку принцеса Маргарет, сестра королеви Єлизавети II, носила на благодійному костюмованому балу 1964 року, створену театральним дизайнером Олівером Месселем.

Сукня принцеси Маргарет / Associated Press

І ще одну сукю і жакет, в які принцеса Діана переодяглася в день весілля від дизайнера Девіда Сассуна.

Костюм принцеси Діани / Associated Press

Також публіка побачить прототипи туфель, які королева Єлизавета II носила на своєму весіллі 20 листопада 1947 року.

Туфлі королеви Єлизавети II / Associated Press

А також предмети процесу дизайну весільного вбрання для принцеси Діани.

Виставка в Кенсінгтонському палаці / Associated Press

Зазначимо, в липні сини принцеси Діани — принци Вільям і Гаррі - відкриють в Кенсінгтонському палаці статую на честь своєї матері. Принцесі Діані, яка загинула 1997 року в результаті автомобільної аварії в Парижі 1 липня виповнилося б 60 років.

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