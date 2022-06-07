Виступ короля та жест на підтримку України: шведська королівська родина відсвяткувала Національний день

Вчора, 6 червня, у Швеції святкували Національний день. Це свято було засноване шведським парламентом 1983 року, до цього воно святкувалося як День шведського прапора.

Традиційно король Швеції Карл Густав XVI виступив на сцені під час церемонії святкування Національного дня у Скансені у Стокгольмі. На трибуні, з якої виступав король, була прив'язана стрічка у кольорах українського прапора на підтримку нашій країні та народу України.

Король Карл Густав XVI / Фото: Getty Images

"Наш шведський прапор, прапор із синьо-жовтим хрестом. Це знак Швеції, символ нашого спільного будинку. Ви можете подумати, що піднімати прапор старомодно. І це може бути правдою. Але те, що означає цей прапор, є дуже актуальним: наша демократія. Наше самовизначення. Свобода формуватиме власне майбутнє", — сказав король під час свого виступу, пише Royal Central.

Шведська королівська сім'я вперше за два роки відсвяткувала Національний день без обмежень, тому що попередні два роки була пандемія коронавірусу.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель з дітьми — Естель та Оскаром / Фото: Getty Images

Щороку члени королівської сім'ї офіційно відкривають Королівський палац у Стокгольмі для відвідувачів у Національний день. Кронпринцеса Вікторія, принц Даніель, принцеса Естель та принц Оскар цього року вітали людей у палаці, який пропонує безкоштовний вхід до Національного дня.

Також були представлені нові сімейні фотографії кронпринцеси та її сім'ї у традиційному шведському вбранні. На одному знімку зображені 10-річна принцеса Естель та 6-річний принц Оскар, а їхні батьки дивляться на них здалеку. На іншій сім'я зображена всі вчотирьох.

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На завершення святкування королівська сім'я влаштувала прийом у Королівському палаці. На святкуванні була не вся шведська королівська сім'я. Принцеса Мадлен та її сім'я не змогли бути присутніми, оскільки вони ще не приїхали до Швеції зі свого будинку у Флориді на літо.

Шведська королівська родина / Фото: Getty Images

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