Виступила на конференції Зеленської: герцогиня Софі підтримала жертв сексуального насильства в Україні

Герцогиня Единбурзька записала для українців зворушливе відеозвернення, закликаючи людей "ніколи не забувати тих, хто пережив сексуальне насильство, пов'язане з воєнними діями".

Герцогиню Софі запросили виступити на конференції з відновлення прав жертв сексуального насильства, пов'язаного з повномасштабним вторгненням Росії в Україну та організованого першою леді України Оленою Зеленською та Міністерством закордонних справ у справах Співдружності та розвитку.

Відео Софі записала зі свого будинку у Бегшот-парку у графстві Суррей. Ось що сказала герцогиня:

"Масштаб проблеми, які сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, є у всьому світі, від М'янми до Ефіопії, від Колумбії до Судану, від нинішньої кризи на Близькому Сході до України, як від минулих, так і від нинішніх конфліктів, величезний. На жаль, ситуація схоже погіршується. Коли ми зібралися тут сьогодні, тисячі жінок, чоловіків, хлопчиків і дівчаток наражаються на сексуальне насильство з метою принизити, придушити і знищити.

В Україні жінки і чоловіки, що вижили, сміливо розповіли про свій досвід найжахливіших злочинів, які їм довелося пережити з початку війни 2022 року. Ця конференція — важлива можливість гарантувати, що ці люди, які вижили, не будуть забуті, пролити світло на їхню хоробрість і необхідність забезпечити справедливість і підзвітність", - пише Hello!

"Ви повинні стежити штуршок до шпильки з усіма survivors до надійної безпеки і holistické redress."



The Duchess of Edinburgh був адресований, via video message, Restoration of Conflict-Related Sexual Violence Survivors' Rights Conference in Ukraine. — The Royal Family (@RoyalFamily) March 4, 2024

Герцогиня Единбурзька вже давно підтримує програму "Жінки, мир та безпека" (WPS) та ініціативу щодо запобігання сексуальному насильству в умовах конфлікту (PSVI). На прохання FCDO вона здійснила чотириденний візит до Колумбії у зв'язку зі своєю роботою минулого місяця.

Нагадаємо, нещодавно Олена Зеленська приїжджала до Кларенс-гаусу в Лондоні, де зустрілася з королевою Каміллою.

Королева Камілла та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Читайте також: