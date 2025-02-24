Виступлять єдиним фронтом: Кейт та Вільям Уельські відвідають важливий захід

Принцеса Уельська приєднається до свого чоловіка принца Вільяма та короля Чарльза з королевою Каміллою на святкуванні 80-ї річниці Дня Перемоги у травні цього року.

Принцеса Кейт поступово повертається до виконання королівських обов'язків після лікування раку минулого року. Стало відомо, що Кетрін разом із членами сім'ї візьме участь у заході, присвяченому пам'яті героїв війни.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

У травні принцеса Кейт, її чоловік принц Вільям, король Чарльз та королева Камілла відвідають спеціальну службу подяки у Вестмінстерському абатстві. Як повідомляє Mirror, сім'я буде присутня на заходах біля Кенотафа 8 травня, хоча деталі поки що не розголошуються.

Нагадаємо, 2020 року на честь 75-ї річниці Дня Перемоги відбулися урочисті заходи, що включали прольоти літаків "Червона стріла", двохвилинне мовчання під керівництвом тодішнього принца Чарльза, виступ у Королівському Альберт-голі та різноманітні вуличні заходи.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня Кенсінгтонський палац заявив, що принц і принцеса Уельські відвідають Понтипрідд у Південному Уельсі.

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