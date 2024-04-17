Вітала підданих: королева Маргрете ІІ з родиною вийшла на балкон замку Фреденсборг

Напередодні королева Маргрете II разом зі своєю сестрою принцесою Бенедиктою, сином королем Фредеріком X та невісткою королевою Мері привітали публіку на балконі замку Фреденсборг, що за тридцять кілометрів від Копенгагена.

Король Фредерік X, королева Мері, королева Маргрете II та принцеса Бенедикта / Фото: Getty Images

Маргрета II була одягнена в короткий темно-синій жакет і спідницю до колін, у квіткову блузку і туфлі на підборах, а в руках тримала тростину. На жакеті у неї була пришпилена брошка, а у вухах квіткові сережки. Також королева продовжує носити свою заручальну каблучку.

"Через ситуацію з руйнівною пожежею на фондовій біржі в Копенгагені святкування дня народження Її Величності королеви Маргрете було перенесено. Але з головних сходів палацу Фреденсборг королева Маргрете привітала численних громадян, які були присутні разом з королівським подружжям і її Її Королівською Високістю принцесою Бенедиктою під час зміни варти" — написали під знімками в Instagram королівського палацу.

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Нагадаємо, у день народження ексмонархині королівський палац Данії поділився новим знімком Маргрете II.

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