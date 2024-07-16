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Вітали чемпіонів: іспанська королівська родина зустрілася зі збірною з футболу

Вітали чемпіонів: іспанська королівська родина зустрілася зі збірною з футболу

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Сім'я привітала збірну у повному складі.

15 липня король Іспанії Філіп та королева Летиція провели прийом у палаці Сарсвела у Мадриді, щоб привітати збірну Іспанії з футболу, яка перемогла на Чемпіонаті Європи.

Іспанська королівська родина / © Getty Images
Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Окрім короля та королеви, на святковому прийомі були кронпринцеса Леонор та інфанта Софія, які привітали гравців національної збірної з футболу.

Дівчата одягли футболки збірної та гордо сфотографувалися із призом.

Іспанська королівська родина / © Getty Images
Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Капітан збірної Іспанії з футболу Альваро Мората вручив підписану всіма гравцями команди футболку королю та королеві.

Іспанська королівська родина / © Getty Images
Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що вболівати за збірну король Філіп їздив до Німеччини з дочкою Софією. Вони дивилися матч разом із принцом Вільямом та його сином принцом Джорджем.

Король Філіп та інфанта Софія на
Король Філіп та інфанта Софія на "Євро-2024" / Фото: Getty Images

Після того, як Іспанія здобула перемогу, Філіп та донькою вийшли на поле, щоб вручити кубок переможця футболістам.

Король Філіп та інфанта Софія на
Король Філіп та інфанта Софія на "Євро-2024" / Фото: Associated Press
Король Філіп та інфанта Софія на
Король Філіп та інфанта Софія на "Євро-2024" / Фото: Associated Press
Король Філіп та інфанта Софія на
Король Філіп та інфанта Софія на "Євро-2024" / Фото: Associated Press

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