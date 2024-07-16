Вітали чемпіонів: іспанська королівська родина зустрілася зі збірною з футболу

15 липня король Іспанії Філіп та королева Летиція провели прийом у палаці Сарсвела у Мадриді, щоб привітати збірну Іспанії з футболу, яка перемогла на Чемпіонаті Європи.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Окрім короля та королеви, на святковому прийомі були кронпринцеса Леонор та інфанта Софія, які привітали гравців національної збірної з футболу.

Дівчата одягли футболки збірної та гордо сфотографувалися із призом.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Капітан збірної Іспанії з футболу Альваро Мората вручив підписану всіма гравцями команди футболку королю та королеві.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що вболівати за збірну король Філіп їздив до Німеччини з дочкою Софією. Вони дивилися матч разом із принцом Вільямом та його сином принцом Джорджем.

Король Філіп та інфанта Софія на "Євро-2024" / Фото: Getty Images

Після того, як Іспанія здобула перемогу, Філіп та донькою вийшли на поле, щоб вручити кубок переможця футболістам.

Король Філіп та інфанта Софія на "Євро-2024" / Фото: Associated Press

Король Філіп та інфанта Софія на "Євро-2024" / Фото: Associated Press

Король Філіп та інфанта Софія на "Євро-2024" / Фото: Associated Press

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