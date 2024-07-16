Вітали чемпіонів: іспанська королівська родина зустрілася зі збірною з футболу

Сім'я привітала збірну у повному складі.
15 липня король Іспанії Філіп та королева Летиція провели прийом у палаці Сарсвела у Мадриді, щоб привітати збірну Іспанії з футболу, яка перемогла на Чемпіонаті Європи.
Окрім короля та королеви, на святковому прийомі були кронпринцеса Леонор та інфанта Софія, які привітали гравців національної збірної з футболу.
Дівчата одягли футболки збірної та гордо сфотографувалися із призом.
Капітан збірної Іспанії з футболу Альваро Мората вручив підписану всіма гравцями команди футболку королю та королеві.
Нагадаємо, що вболівати за збірну король Філіп їздив до Німеччини з дочкою Софією. Вони дивилися матч разом із принцом Вільямом та його сином принцом Джорджем.
Після того, як Іспанія здобула перемогу, Філіп та донькою вийшли на поле, щоб вручити кубок переможця футболістам.
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