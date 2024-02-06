Вітали репортерів: короля Чарльза з дружиною Каміллою заскочили біля Кларенс-гауса

У Великій Британії переполох. Все через озвучений діагноз короля Чарльза III, який хворий на рак.

Сьогодні монарха та його дружину королеву Каміллу сфотографували в автомобілі, коли вони виїжджали з їхньої резиденції Кларенс-гаус у Лондоні. Камілла була в молочно-білій блузці та чорному жилеті, з ідеальним укладанням та макіяжем. А Чарльз у чорному класичному костюмі, білій сорочці та з краваткою. Вони обоє махали репортерам із авто руками.

Король Чарльз та королева Камілла в Лондоні / Фото: Getty Images

Британці та преса схвильовані через діагноз короля Чарльза III, оскільки вчора Букінгемський палац повідомив, що король хворий на рак. Пізніше стало відомо, що це точно не рак простати. Дискусії ходили навколо цього виду раку, оскільки король тиждень тому пройшов процедуру корекції збільшеної простати в лондонській клініці. Як повідомили офіційно, Чарльз зробив деякі тести і з'ясувалося, що він має рак. Передбачається, що захворювання на ранній стадії і піддається медикаментозному лікуванню.

Король Чарльз та королева Камілла в Лондоні / Фото: Getty Images

Зазначимо, що принц Гаррі вчора терміново вилетів із Лос-Анджелеса, щоб приїхати та побачитися з батьком. У соцмережі X вже опублікували фото з аеропорту Гітроу, передбачається, що Гаррі в одному з цих авто їде до батька.

Після overnight flight from LAX — це seems Prince Harry has landed на Heathrow airport. And is now on his way to see his father, King Charles. pic.twitter.com/4lcJKUxivL — Chris Ship (@chrisshipitv) February 6, 2024

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