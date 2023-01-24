Вітер зіграв злий жарт із Анною Вінтур: головна редакторка Vogue відвідала показ Chanel

У Парижі триває Тиждень високої моди.
До столиці Франції цими днями з'їхалися всі знаменитості. Головна редакторка Vogue Анна Вінтур також приїхала, щоб подивитися показ нової весняної колекції Дому Chanel.
Редакторка була одягнена в плюшеву шубу з поясом на талії, під якою була сукня в принт і взута у високі чоботи зі зміїної шкіри бордового кольору на високих підборах і з тонким ремінцем.
Анна Вінтур, як завжди, мала бездоганний вигляд, але несподівано її образ зіпсував вітер. Погода в Парижі видалася вітряною, і ідеальне укладання пані Вінтур трохи зіпсувалося, а фото папараці вийшли кумедними.
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