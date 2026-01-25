ТСН у соціальних мережах

310
1 хв

Вітер зіграв злий жарт із зачіскою Зари Тіндалл, а фотографи не забарилися це зазнімкувати

Зара Тіндалл з’явилася на фестивалі у Челтнемі у вихідні та продемонструвала черговий стильний образ.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Зара Тіндалл

Зара Тіндалл / © Getty Images

Дочка принцеси Анни мала неймовірно елегантний вигляд, незважаючи на вітряну зимову погоду, яка зіпсувала їй зачіску. Зара одягла пальто кольору індиго в ялинку від The Fold London, до якого пришпилила комір зі штучного хутра Helen moore england і такі самі манжети на рукави, через плече у неї висіла маленька сумка Aspinal of London зі стьобаної шкіри темно-синього кольору, а взута Тіндалл була у високі замшеві чоботи на підборах від Lk Bennett London.

Образ королівської особи доповнював зелений обідок на голові Camilla Rose Millinery, завдяки якому волосся Зари не розтріпалося на вітрі ще сильніше, а також вона одягла сережки-кільця Calleija Jewellers з 18-каратного жовтого золота з подвійними ланками, що знімаються, вартістю 9410 доларів.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Зара Тіндалл / © Getty Images

У дочки принцеси Анни чудовий смак та почуття стилю. Нагадаємо, нещодавно вона викликала фурор на фестивалі в Австралії, з’явившись на публіці в рожевій сукні.

Дата публікації
Кількість переглядів
310
