Вітер зіграв злий жарт із зачіскою Зари Тіндалл, а фотографи не забарилися це зазнімкувати

Зара Тіндалл / © Getty Images

Реклама

Дочка принцеси Анни мала неймовірно елегантний вигляд, незважаючи на вітряну зимову погоду, яка зіпсувала їй зачіску. Зара одягла пальто кольору індиго в ялинку від The Fold London, до якого пришпилила комір зі штучного хутра Helen moore england і такі самі манжети на рукави, через плече у неї висіла маленька сумка Aspinal of London зі стьобаної шкіри темно-синього кольору, а взута Тіндалл була у високі замшеві чоботи на підборах від Lk Bennett London.

Образ королівської особи доповнював зелений обідок на голові Camilla Rose Millinery, завдяки якому волосся Зари не розтріпалося на вітрі ще сильніше, а також вона одягла сережки-кільця Calleija Jewellers з 18-каратного жовтого золота з подвійними ланками, що знімаються, вартістю 9410 доларів.

Зара Тіндалл / © Getty Images

У дочки принцеси Анни чудовий смак та почуття стилю. Нагадаємо, нещодавно вона викликала фурор на фестивалі в Австралії, з’явившись на публіці в рожевій сукні.