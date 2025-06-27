Вітер зіпсував укладання: королева Матильда з чоловіком-королем була зазнімкована в аеропорту

Король Філіп та королева Матильда / © Getty Images

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Учора бельгійське королівське подружжя зазнімкували в аеропорту. Їхній офіційний візит до країни завершився і королева Матильда і король Філіп вирушили додому до Брюсселя.

На Матильді цього разу була світло-коралова сукня з довгими рукавами, ґудзиками на манжетах, спідницею-плісе та пальто, підібране до тону вбрання, яке королева накинула на плечі. В руках Її Величність також тримала клатч до тону та сонцезахисні окуляри. На зап’ясті Матильда мала золотий браслет (її улюблений) і годинник, а ось з погодою не пощастило, вітер зіпсував укладання королеві.

Король Філіп і королева Матильда / © Getty Images

Король Філіп, чию зачіску також зіпсував вітер, був у темно-сірому костюмі, білій сорочці та жовтій краватці у дрібний принт.

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Також ми показували раніше кілька образів, в яких королева Матильда з’являлася на заходах у межах візиту Їхніх Величностей до Чилі.

Королева Матильда / © Getty Images

Король Філіп і королева Матильда / © Getty Images

Король Філіп і королева Матильда / © Getty Images

Король Філіп і королева Матильда / © Getty Images