Вітер зіпсував укладання: королеву Матильду сфотографували в аеропорту

Їхніх королівських Високостей королеву Матильду і короля Філіпа сфотографували, коли вони сідали в літак у Брюсселі на офіційній церемонії від'їзду.

50-річна королева була одягнена у чорну сукню міді у білий принт та у біле пальто, а також одягла чорні колготи та чорні туфлі-човники на підборах із замші. В руках королеви був чорний клатч. З прикрас вона одягла каблучку з сапфіром, золотий браслет з рубіном, золотий браслет-ланцюжок з підвісками та годинник. Також у вухах у неї були сережки-висячки, на обличчі макіяж, а волосся укладене в зачіску.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Щоправда, погода цього дня видалася вітряною і трохи зіпсувала зачіску королеві. Але, з ким не буває, наприклад, королеві Каміллі вітер часто псує укладання, як і принцесі Уельській Кетрін.

Король піднімався на трап літака одягнений у чорний костюм, білу сорочку та білу краватку у сіру смужку.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

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