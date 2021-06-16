Вітер зіпсував зачіску: королева Летиція сконфузилася на офіційній зустрічі

Погода трохи зіпсувала укладання, але королева швидко все виправила.

15 червня король Іспанії Філіп і королева Летиція вітали президента Південної Кореї Мун Чже Іна і його дружину Кім Чжон Сук на державній церемонії, яка відбулася в Королівському палаці в Мадриді. Президент прибув до Іспанії з триденним державним візитом. Це перший його візит до країни за 14 років.

Король Іспанії Філіп і королева Летиція / Getty Images

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Для свого виходу Летиція вибрала ніжне вбрання рожевого відтінку, яке складалося з майки і мереживної спідниці міді. Прикрашав вбрання тонкий пояс, який підкреслював витончену талію королеви. Взула вона гостроносі замшеві мюлі з прозорою деталлю. На руці у королеви красувався її улюблений перстень, а у вухах були невеликі сережки у вигляді квітів. А от Філіп був, як завжди, дуже елегантний в ідеально зшитому костюмі, який доповнювала світла сорочка і краватка.

Кумедно, що просто перед самою появою президентського подружжя з Південної Кореї на вулиці піднявся сильний вітер, який геть зіпсував зачіску Летиції. Королева швидко спробувала поправити волосся руками і до зустрічі з президентом вже все було добре.

Королева Летиція / Getty Images

Король Іспанії Філіп і королева Летиція / Getty Images

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Тіари королеви Летиції (9 фото)

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