Вивела доньку у світ: королева Матильда з принцесою Елеонорою сходили в оперу

У королеви Бельгії Матильди є аж дві дорослі доньки, які завжди охоче складуть їй компанію на культурних заходах.

Днями Матильда разом із молодшою дочкою – 15-річною принцесою Елеонорою – сходили на оперу "Кассандра" в оперному театрі De Munt — La Monnaie у Брюсселі.

Принцеса мала досить стриманий вигляд і була в чорному топі з блискітками від Indeecollection і чорних широких штанях, а взута в черевики з лакованої шкіри. Біляве волосся дівчини було розпущене і накручене красивими локонами.

Принцеса Елеонора зі своєю мамою королевою Матильдою / Фото: Getty Images

Її мати королева Матильда була в чорно-золотій блузці з об'ємними рукавами, прямих чорних штанях і взута в туфлі-човники на підборах із замші. В руках у неї був маленький золотий клатч, на пальці виблискувала обручка, а у вухах були великі золоті квіткові сережки. Укладання королеви було класичним, а макіяж мінімалістичним.

Нагадаємо, нещодавно Матильда повернулася з Нью-Йорка, де її заскочили в червоному пальті від Natan Couture.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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