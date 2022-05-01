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Вийде чи ні: під загрозою традиційне фото Єлизавети ІІ на балконі

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Вийде чи ні: під загрозою традиційне фото Єлизавети ІІ на балконі

Британська королівська родина на урочистому параді у Лондоні / Associated Press

Весь світ із тривогою чекає новин про здоров'я королеви Єлизавети II. На жаль, новини ці не завжди втішні.

Святкування платинового ювілею правління королеви Єлизавети II підходить до кульмінації. На початку червня відбудуться головні заходи за участю винуватці урочистостей.

Проте, як повідомляє Daily Mail, поява королеви на балконі Букінгемського палацу на відзначення фіналу святкування її платинового ювілею «ні в якому разі не гарантована».

Всі сподівалися, що королева з'явиться на культовому балконі поряд з іншими членами своєї сім'ї, але тепер це викликає сумнів через обмежену рухливість 96-річної королеви. З чуток, помічники зайняті розробкою «плану Б».
Появи на знаменитому балконі завжди були у центрі уваги історичних королівських заходів.

Британська королівська родина на урочистому параді у Лондоні / © Associated Press
Британська королівська родина на урочистому параді у Лондоні / Associated Press

Королівські наречені з'являються там, щоб розділити поцілунок для фотографів і натовпу внизу, а королівська сім'я традиційно збирається на балконі, щоб вітати підданих після щорічного параду.
Кожен ювілейний рік правління королеви також супроводжувався фотосесією на балконі, коли члени її сім'ї збиралися разом, щоб переглянути проліт Королівських ВПС.

Весілля принцеси Анни та Марка Філліпса / © Getty Images
Весілля принцеси Анни та Марка Філліпса / Getty Images
Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / © Associated Press
Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Associated Press

Але придворні побоюються, що традиція може закінчитись у червні цього року.

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