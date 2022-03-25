Війна: 30-й день у десяти фотографіях

Війна триває 30 днів.
Що сталося сьогодні, чому ми раділи, над чим сумували, яким запам'ятаємо цей день війни, дивіться у добірці з десяти фотографій.
Іванка вітає солдата української армії Богдана на залізничному вокзалі 25 березня 2022 року у Львові, Україна. Він приїхав у відпустку із бойових дій у Луганській області.
Наталя з Рубіжного тримає свою кішку Ларі на залізничному вокзалі, 25 березня 2022 року у Львові.
Одесит Олександр викладає каміння у вигляді українського тризуба, на пляжі в Одесі, Україна, 25 березня 2022 року.
Літній чоловік іде заправною станцією після артилерійського обстрілу на 30-й день російського вторгнення в Україну в Харкові на північному сході 25 березня 2022 року. Щонайменше чотири мирні жителі загинули і кілька людей отримали поранення.
Зруйнована школа в Харкові 25 березня 2022 року.
Лялька серед уламків зруйнованого дитячого садка у Харкові 25 березня 2022 року.
Олександра Назарова та Максим Нікітін під час змагань з фігурного катання у танцях на льоду на чемпіонаті світу з фігурного катання у Монпельє, на півдні Франції, 25 березня 2022 року.
Папа Франциск молиться під час покаяної служби у базиліці Святого Петра 25 березня 2022 року у Ватикані, під час якої він має присвятити Росію та Україну Непорочному Серцю Марії.
Люди йдуть до закритого мішками з піском входу в бомбосховищ після того, як 25 березня 2022 року у Львові, Україна, прозвучали сирени повітряної тривоги.
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