Війна: 30-й день у десяти фотографіях

Війна триває 30 днів.

Що сталося сьогодні, чому ми раділи, над чим сумували, яким запам'ятаємо цей день війни, дивіться у добірці з десяти фотографій.

30-й день у десяти фотографіях / Credits

Іванка вітає солдата української армії Богдана на залізничному вокзалі 25 березня 2022 року у Львові, Україна. Він приїхав у відпустку із бойових дій у Луганській області.

30-й день у десяти фотографіях / Credits

Наталя з Рубіжного тримає свою кішку Ларі на залізничному вокзалі, 25 березня 2022 року у Львові.

30-й день у десяти фотографіях / Credits

Одесит Олександр викладає каміння у вигляді українського тризуба, на пляжі в Одесі, Україна, 25 березня 2022 року.

30-й день у десяти фотографіях / Credits

Літній чоловік іде заправною станцією після артилерійського обстрілу на 30-й день російського вторгнення в Україну в Харкові на північному сході 25 березня 2022 року. Щонайменше чотири мирні жителі загинули і кілька людей отримали поранення.

30-й день у десяти фотографіях / Credits

Зруйнована школа в Харкові 25 березня 2022 року.

30-й день у десяти фотографіях / Credits

Лялька серед уламків зруйнованого дитячого садка у Харкові 25 березня 2022 року.

30-й день у десяти фотографіях / Credits

Олександра Назарова та Максим Нікітін під час змагань з фігурного катання у танцях на льоду на чемпіонаті світу з фігурного катання у Монпельє, на півдні Франції, 25 березня 2022 року.

30-й день у десяти фотографіях / Credits

Папа Франциск молиться під час покаяної служби у базиліці Святого Петра 25 березня 2022 року у Ватикані, під час якої він має присвятити Росію та Україну Непорочному Серцю Марії.

30-й день у десяти фотографіях / Credits



Люди йдуть до закритого мішками з піском входу в бомбосховищ після того, як 25 березня 2022 року у Львові, Україна, прозвучали сирени повітряної тривоги.

Читайте також: