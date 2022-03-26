Війна: 31-й день у десяти фотографіях

Війна: 31-й день у десяти фотографіях

Сьогодні субота, але на війні, як відомо, вихідних нема.

Цей день був важким: обстріл Львова, втрати, російські танки на вулицях Славутича. Але в ньому було і багато хорошого: звільнення Тростянця, порятунок 4000 маріупольців та підтримка наших друзів з усього світу.

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Пожежники гасять пожежу на промисловому об'єкті після російської військової атаки 26 березня 2022 року у Львові, Україна.

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Дим піднімається з промислового об'єкту після російської військової атаки у районі 26 березня 2022 року у Львові, Україна. Мер Львова Андрій Садовий виступив із офіційною заявою про те, що «горить один із промислових об'єктів, де зберігається паливо».

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Жінка несе своїх собак у валізі після евакуації з дому у передмісті Києва, 26 березня 2022 року.

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Аварія на дорозі Скибін — це та сама дорога, що з'єднує Київ із Черніговом, у Броварах, Україна, 11 березня 2022 року.

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Група територіальної оборони із міста Вишгород, 2 березня 2022 року.

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Дим піднімається над містом Львів на заході України після атак Росії 26 березня 2022 року.

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Чоловік допомагає з прибиранням у місті Бишів на околиці міста Києва, Україна, 25 березня 2022 року.

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Тамара Назарова, евакуйована з міста Ірпінь, із собаками у Києві, Україна, 26 березня 2022 року. Назарова привезла 24 собаки, 12 з яких належать їй.

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Внаслідок обстрілу росіянами на Київщині зруйновано ресторан, Ситняки, Київська область, 25 березня 2022 року.

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Українські та британські антивоєнні протестувальники марширують Пікаділлі проти російського вторгнення в Україну 26 березня 2022 року в Лондоні, Англія. Марш був організований мером Лондона Садіком Ханом.

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