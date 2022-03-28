Війна: 33-й день у десяти фотографіях

Вже 33 дні не вщухають обстріли, не припиняється вогонь і нашою землею їздять ворожі танки.

З кожним днем ми стаємо сильнішими, а наші вороги підступнишими. З кожним днем зростає наша віра у перемогу. Зростає наша мужність, наша здатність віддати заради неї все. Наші воїни, наші захисники, наші волонтери, усі громадяни України та наші друзі у всьому світі наближають день, коли на українській землі не залишиться жодного російського солдата.

33-й день у десяти фотографіях / Getty Images

Український солдат охороняє блокпост на околиці Києва 28 березня 2022 року.

33-й день у десяти фотографіях / Getty Images

Пожежники гасять пожежу на складі після обстрілу російськими військами 28 березня 2022 року в Харкові, Україна.

33-й день у десяти фотографіях / Getty Images

Харків'яни, деякі з яких були там від початку вторгнення, ховаються на станції метро 28 березня 2022 року у Харкові.

33-й день у десяти фотографіях / Getty Images

Український солдат проходить повз уламки бронетранспортера на передовій у північній частині Київської області 28 березня 2022 року.

33-й день у десяти фотографіях / Getty Images

Вхід до російського посольства залито штучною кров'ю у Варшаві, Польща, 28 березня 2022 року. Активісти облили вхід штучною кров'ю та залишили фотографії жертв війни в Україні.

33-й день у десяти фотографіях / Getty Images

Жінка фотографує фреску французького вуличного художника Еріка Зе Кінга, також відомого як EZK, виставлену на "Стінах світу" 28 березня 2022 року в Парижі, Франція. У Парижі, як і скрізь, світ вуличного мистецтва висловлює свою підтримку українцям за допомогою значних муралів. Поки в Україні вирує війна, вуличні художники зі свого боку роблять те, що вміють робити найкраще, засуджують Росію та віддають шану українському народу.

33-й день у десяти фотографіях / Getty Images

У Петропавлівській церкві проходить церемонія похорону українських солдатів Павла Чернікова та Романа Валькова, які загинули внаслідок атаки російських військ на Львів, Україна, 28 березня 2022 року.

33-й день у десяти фотографіях / Getty Images

Спалений автомобіль у вирві від російської атаки, яка зруйнувала будинок, 28 березня 2022 року в Харкові, Україна.

33-й день у десяти фотографіях / Getty Images

Український військовослужбовець іде селом Мала Рогань на схід від Харкова після того, як українські війська відбили село 28 березня 2022 року.

33-й день у десяти фотографіях / Getty Images

Пожежники гасять пожежу на складі після обстрілу російськими військами 28 березня 2022 року в Харкові, Україна.

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