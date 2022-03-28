Війна: 33-й день у десяти фотографіях

Вже 33 дні не вщухають обстріли, не припиняється вогонь і нашою землею їздять ворожі танки.
З кожним днем ми стаємо сильнішими, а наші вороги підступнишими. З кожним днем зростає наша віра у перемогу. Зростає наша мужність, наша здатність віддати заради неї все. Наші воїни, наші захисники, наші волонтери, усі громадяни України та наші друзі у всьому світі наближають день, коли на українській землі не залишиться жодного російського солдата.
Український солдат охороняє блокпост на околиці Києва 28 березня 2022 року.
Пожежники гасять пожежу на складі після обстрілу російськими військами 28 березня 2022 року в Харкові, Україна.
Харків'яни, деякі з яких були там від початку вторгнення, ховаються на станції метро 28 березня 2022 року у Харкові.
Український солдат проходить повз уламки бронетранспортера на передовій у північній частині Київської області 28 березня 2022 року.
Вхід до російського посольства залито штучною кров'ю у Варшаві, Польща, 28 березня 2022 року. Активісти облили вхід штучною кров'ю та залишили фотографії жертв війни в Україні.
Жінка фотографує фреску французького вуличного художника Еріка Зе Кінга, також відомого як EZK, виставлену на "Стінах світу" 28 березня 2022 року в Парижі, Франція. У Парижі, як і скрізь, світ вуличного мистецтва висловлює свою підтримку українцям за допомогою значних муралів. Поки в Україні вирує війна, вуличні художники зі свого боку роблять те, що вміють робити найкраще, засуджують Росію та віддають шану українському народу.
У Петропавлівській церкві проходить церемонія похорону українських солдатів Павла Чернікова та Романа Валькова, які загинули внаслідок атаки російських військ на Львів, Україна, 28 березня 2022 року.
Спалений автомобіль у вирві від російської атаки, яка зруйнувала будинок, 28 березня 2022 року в Харкові, Україна.
Український військовослужбовець іде селом Мала Рогань на схід від Харкова після того, як українські війська відбили село 28 березня 2022 року.
Пожежники гасять пожежу на складі після обстрілу російськими військами 28 березня 2022 року в Харкові, Україна.
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