Війна: 34-й день у десяти фотографіях

Сьогодні вівторок, 29 березня. Незабаром закінчиться перший весняний місяць. Війна з Росією триває вже 34 дні.
Яким був сьогоднішній день, розповімо у десятьох фотографіях.
Роботи з гасіння пожежі на великій базі ПММ на заході України в Рівненській області що постачає пальне до Києва для української армії, яка була вражена високоточними крилатими ракетами повітряного базування з боку Росії, 28 березня 2022 року.
Зруйнований поїзд у місті Тростянець, 29 березня 2022 року.
Зруйновані будинки в Харкові 29 березня 2022 року.
Літній чоловік відпочиває, сидячи на лавці біля свого житлового будинку у Харкові, 29 березня 2022 року, частково зруйнованого обстрілами російських військ.
Українські солдати та родичі на церемонії похорону солдата Теодора Осадчого, який загинув під час російського вторгнення, на Личаківському цвинтарі у Львові, 29 березня 2022 року.
Рятувальник розбирає завали складу з більш ніж 50 000 тонн продуктів глибокого заморожування у місті Бровари, на північ від Києва, після того, як він був зруйнований російським обстрілом, 29 березня 2022 року.
На цій фотографії, зробленій 29 березня 2022 року, видно зруйновану після обстрілу російськими ракетами будівлю уряду в Миколаєві.
Український поліцейський у спортивному автомобілі, оснащеному великокаліберним кулеметом, у Миколаєві, 29 березня 2022 року.
На фотографії, зробленій 29 березня 2022 року, видно кинуту коляску на дорозі між Ірпенем та Києвом.
Читайте також:
- Війна: 33-й день у десяти фотографіях
- Війна: 32-й день у десяти фотографіях
- Війна: 31-й день у десяти фотографіях
- Війна: 30-й день у десяти фотографіях
- Війна: 29-й день у десяти фотографіях
- Україна та мир: 28-й день війни у десяти фотографіях
- Україна та мир: 27-й день війни у десяти фотографіях
- Україна та мир: 26-й день війни у десяти фотографіях
- Країна і мир: 25-й день війни в десяти фотографіях
- Україна та мир: 24-й день війни у десяти фотографіях
- Україна та мир: 23-й день війни у десяти фотографіях
- Україна та мир: 22-й день війни у десяти фотографіях
- Україна та мир: 21-й день війни у десяти фотографіях
- Україна та мир: 20-й день війни у десяти фотографіях