Війна: 34-й день у десяти фотографіях

Війна: 34-й день у десяти фотографіях

Сьогодні вівторок, 29 березня. Незабаром закінчиться перший весняний місяць. Війна з Росією триває вже 34 дні.

Яким був сьогоднішній день, розповімо у десятьох фотографіях.

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Роботи з гасіння пожежі на великій базі ПММ на заході України в Рівненській області що постачає пальне до Києва для української армії, яка була вражена високоточними крилатими ракетами повітряного базування з боку Росії, 28 березня 2022 року.

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Зруйнований поїзд у місті Тростянець, 29 березня 2022 року.

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Зруйновані будинки в Харкові 29 березня 2022 року.

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Літній чоловік відпочиває, сидячи на лавці біля свого житлового будинку у Харкові, 29 березня 2022 року, частково зруйнованого обстрілами російських військ.

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Українські солдати та родичі на церемонії похорону солдата Теодора Осадчого, який загинув під час російського вторгнення, на Личаківському цвинтарі у Львові, 29 березня 2022 року.

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Рятувальник розбирає завали складу з більш ніж 50 000 тонн продуктів глибокого заморожування у місті Бровари, на північ від Києва, після того, як він був зруйнований російським обстрілом, 29 березня 2022 року.

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На цій фотографії, зробленій 29 березня 2022 року, видно зруйновану після обстрілу російськими ракетами будівлю уряду в Миколаєві.

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Український поліцейський у спортивному автомобілі, оснащеному великокаліберним кулеметом, у Миколаєві, 29 березня 2022 року.

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На фотографії, зробленій 29 березня 2022 року, видно кинуту коляску на дорозі між Ірпенем та Києвом.

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