Війна: 37-й день у десяти фотографіях

Сьогоднішній день приніс нам радісні звістки. Відразу кілька прекрасних українських міст було звільнено від російських окупантів.
Наша боротьба триває вже 37 днів, повних болю та втрат. Наші діти засинають під звуки сирен та вибухів, вони бачать сльози в очах своїх матерів. Ми зазнаємо страшних втрат. Але ми не здаємось і ми обов'язково переможемо.
Українські солдати у Ірпені, 2022 року.
Громадянка України стоїть з прапором під час демонстрації протесту проти візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Нью-Делі, Індія, 1 квітня 2022 року.
Вид на Малу Рогань у Харкові, Україна, 01 квітня 2022 р.
Розп'яття, яке стояло перед будинком перед будинком, зруйнованим російською ракетою, у селищі Зелений Гай між Херсоном та Миколаєвом, менш ніж за 5 км від лінії фронту, 1 квітня 2022 року.
Підрозділи територіальної оборони проходять військову підготовку на околиці Запоріжжя, Україна, 31 березня 2022 року.
Зруйнований клас у школі, обстріляній російськими ракетами, у селі Зелений Гай на півдні України між Херсоном та Миколаєвом, менш ніж за 5 км від лінії фронту 1 квітня 2022 року.
Український солдат стоїть біля школи, обстріляної російськими ракетами, у селі Зелений Гай між Херсоном та Миколаєвом, менш ніж за 5 км від лінії фронту, 1 квітня 2022 року.
Український прапор майорить на кораблі в музейній гавані Грайфсвальда, Мекленбург-Передня Померанія, 01 квітня 2022 року.
Український солдат стоїть поруч із уламками згорілого російського танка біля села Мала Рогань, на схід від Харкова, 1 квітня 2022 року.
Український солдат перевіряє уламки згорілого російського танка біля села Мала Рогань на схід від Харкова, 1 квітня 2022 року.
Читайте також:
- Війна: 36-й день у десяти фотографіях
- Війна: 35-й день у десяти фотографіях
- Війна: 34-й день у десяти фотографіях
- Війна: 33-й день у десяти фотографіях
- Війна: 32-й день у десяти фотографіях
- Війна: 31-й день у десяти фотографіях
- Війна: 30-й день у десяти фотографіях
- Війна: 29-й день у десяти фотографіях
- Україна та мир: 28-й день війни у десяти фотографіях
- Україна та мир: 27-й день війни у десяти фотографіях
- Україна та мир: 26-й день війни у десяти фотографіях
- Країна і мир: 25-й день війни в десяти фотографіях
- Україна та мир: 24-й день війни у десяти фотографіях
- Україна та мир: 23-й день війни у десяти фотографіях
- Україна та мир: 22-й день війни у десяти фотографіях
- Україна та мир: 21-й день війни у десяти фотографіях
- Україна та мир: 20-й день війни у десяти фотографіях