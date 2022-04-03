Війна: 38-й день у десяти фотографіях

Закінчується 38-й день героїчного опору українського народу широкомасштабному російському вторгненню.
Поступово звільняють наші міста та села. Окупанти відступають, залишаючи нам розгромлені вулиці, зруйновані будинки, розбиті дороги та непоховані тіла мирних мешканців. На це боляче дивитись. Але треба запам'ятати і зробити все, щоби цей кошмар не повторився ніколи.
Жінка похилого віку гірко плаче, вітаючи бійців територіальної оборони після того, як звільнили від російської армії село Нова Басань на сході Києва, 1 квітня 2022 року.
Зруйнована будівля та автомобіль на страусиній фермі «Ясногородка» та у сімейному екопарку в селі Ясногородка, приблизно за 40 км від Києва, 2 березня 2022 року. Не менше 130 страусів із 250 було вбито, а деякі з них розбіглися після обстрілу російськими військами з улюбленого місця відпочинку киян.
На цій фотографії, зробленій 2 квітня 2022 року, видно автомобіль, роздавлений російським танком у селі Дмитрівка на захід від Києва.
Страус ходить зруйнованим вольєром у сімейному екопарку «Ясногородка», в селі приблизно за 40 км на північ від Києва, 2 квітня 2022 року.
Чоловік проїжджає на велосипеді повз уламки зруйнованої будівлі в Харкові, 2 квітня 2022 року.
Жінка обіймає бійця територіальної оборони після того, як звільнили від російської армії село Нова Басань на сході Києва, 2022 року.
Імпровізований хрест на свіжій могилі у Світильні.
Автомобілі, що згоріли в Ірпінській області.
Російський бронетранспортер, що згорів, на околиці Києва 2 квітня 2022 року.
Мертві свині у Світильні. Тварини померли від голоду після того, як господар ферми був убитий.
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