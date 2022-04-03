Війна: 39-й день у десяти фотографіях

Сьогоднішній день був особливим. Сьогодні, 3 березня, на 39 день війни світ нарешті побачив, з яким чудовиськом бореться український народ.
Вчора, 2 березня, почали з'являтися перші фото та відео свідчення звірств російських окупантів у передмісті Києва. І світ здригнувся від побаченого. Але наша війна ще не закінчена, яким був цей день в Україні та світі, розповімо вам у десяти фотографіях.
Бомбардування Одеси, 3 квітня 2022 року. Рано вранці в неділю по стратегічному чорноморському порту України Одеса було завдано ударів з повітря.
Єпископ Української католицької єпархії Святої Сімейства Лондона Кеннет Новаковські (ліворуч) з архієпископом грецької православної церкви Великобританії архієпископом Микитою біля посольства України в Голланд-парку, Західний Лондон, 3 квітня 2022 року.
Сергй Желіско на похороні сина Дмитра Желіско, похованого 3 квітня 2022 року в Русині. Желіско загинув, в бою із російською армією під Харковом.
Люди біля братської могили в Бучі, на північний захід від Києва, 3 квітня 2022 року.
Буча, 3 квітня 2022 року.
Буча, 3 квітня 2022 року.
Уламки вантажного літака Антонов Ан-225 "Мрія", найбільшого літака у світі, знищеного російськими обстрілами під час атаки Росії на Україну, на аеродромі у Гостомелі, Україна, 3 квітня 2022 року.
Могили трьох мирних жителів, вбитих російськими військами під час окупації міста, у житловому районі 3 квітня 2022 року у Тростянці, Україна.
Член територіальної оборони прибирає воду з дороги на блокпосту 3 квітня 2022 року у Києві, Україна.
Молодята, волонтери-медики, медсестра онкологічного диспансеру та лікар Настя Грачова та Антон Соколов позують фотографу у зруйнованому дворі торгово-офісного комплексу у центрі Харкова 3 квітня 2022 року. З початком російської агресії вони стали надавати безоплатну медичну допомогу нужденним вдома, а коли в них закінчилися ліки, стали збирати гроші та купувати ліки для мешканців міста, які їх потребували.
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