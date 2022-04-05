Війна: 41-й день у десяти фотографіях

Війна: 41-й день у десяти фотографіях

Світ живиться впорається з шоком, який він пережив після того, як він побачив фото зі звільнених українських міст. Ми продовжуємо боротися із російськими загарбниками.

Наша боротьба триває 41 день.

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Мішки для трупів із шістьма частково обгорілими тілами, знайденими у Бучі 5 квітня 2022 року.

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Військовослужбовці біля школи, поряд із будівлею міліції у Краматорську, 5 квітня 2022 року.

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Таблички з написом "Небезпечно міни" на пляжі Одеси, 5 квітня 2022 року.

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Вигляд на згорілий будинок СБУ в Маріуполі.

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Священик молиться серед руїн у Бородянці, 05 квітня 2022 року.

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Сапери проводять розмінування серед знищеної техніки на вулиці Бучі 5 квітня 2022 року

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Український військовослужбовець біля зруйнованого житлового будинку 5 квітня 2022 року у Бородянці.

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Книги на землі серед уламків житлового району 5 квітня 2022 року у Бородянці.

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Чоловік стоїть перед зруйнованим мостом біля села Богородичне на Донбасі 5 квітня 2022 року.

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Поруч із житловим будинком могила місцевої мешканки Галини Демченко, 5 квітня 2022 року, Буча.

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