Війна: 41-й день у десяти фотографіях

Світ живиться впорається з шоком, який він пережив після того, як він побачив фото зі звільнених українських міст. Ми продовжуємо боротися із російськими загарбниками.
Наша боротьба триває 41 день.
Мішки для трупів із шістьма частково обгорілими тілами, знайденими у Бучі 5 квітня 2022 року.
Військовослужбовці біля школи, поряд із будівлею міліції у Краматорську, 5 квітня 2022 року.
Таблички з написом "Небезпечно міни" на пляжі Одеси, 5 квітня 2022 року.
Вигляд на згорілий будинок СБУ в Маріуполі.
Священик молиться серед руїн у Бородянці, 05 квітня 2022 року.
Сапери проводять розмінування серед знищеної техніки на вулиці Бучі 5 квітня 2022 року
Український військовослужбовець біля зруйнованого житлового будинку 5 квітня 2022 року у Бородянці.
Книги на землі серед уламків житлового району 5 квітня 2022 року у Бородянці.
Чоловік стоїть перед зруйнованим мостом біля села Богородичне на Донбасі 5 квітня 2022 року.
Поруч із житловим будинком могила місцевої мешканки Галини Демченко, 5 квітня 2022 року, Буча.
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