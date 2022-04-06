Війна: 42-й день у десяти фотографіях

Добігає кінця 42 день боротьби України з широкомасштабним російським вторгненням.

Ми боремося, ми оплакуємо та ховаємо загиблих, розчищаємо наші звільнені міста від мін та техніки, що згоріла. Ми не здаємося, з кожним днем ми стаємо сильнішими, досвідченішими і наша воля до перемоги теж міцніє.

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Жителька Бучі Тетяна Устименко оплакує могилу свого сина, похованого у саду її будинку, у Бучі, 6 квітня 2022 року.

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Українська балерина Катерина Чупіна розминається під час репетиції у Національній танцювальній трупі у Мадриді, 6 квітня 2022 року. П'ять українських танцюристів із балету Національної опери України приєдналися до програми Emerging Talent Іспанської національної танцювальної трупи.

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Демонстранти на галявині перед будинком Рейхстагу. Вони виступають проти нападу на Україну та за енергетичне ембарго проти Росії. Організатори вимагали запровадити енергетичне ембарго на тлі звірств у Бучі. Берлін, 6 квітня 2022 року.

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Протестувальник, обличчя якого прикрашене квітами українського прапора, бере участь у демонстрації проти російського військового вторгнення до України 6 квітня 2022 року у Берліні, Німеччина.

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Поліцейський оглядає зруйнований будинок у Бородянці, 6 квітня 2022 року.

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Чоловік займається похованням 58 тіл мирних жителів, убитих в Бучі та її околицях, на цвинтарі 6 квітня 2022 року у Бучі.

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Дитина проходить повз мішки з піском, які закривають вікна підвалу в дитячому садку Smart English 6 квітня 2022 року у Львові. Мішки з піском встановлюються, щоб зменшити можливі наслідки повітряного нальоту.

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Мати українського солдата Любомира Гудзеляка, вбитого під час вторгнення Росії в Україну, оплакує його труну, задрапіровану прапором, під час його похорону на Личаківському цвинтарі до Львова 6 квітня 2022 року.

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Папа Франциск показує прапор, який був доставлений йому з Бучі у Залі Павла VI у Ватикані, середа, 6 квітня 2022 року.

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Чоловік іде тротуаром, що мимо палаючого будинку після обстрілу Сєвєродонецьку, 6 квітня 2022 року,

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