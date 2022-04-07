Війна: 43-й день у десяти фотографіях

Ми розбираємо завали, оплакуємо близьких, ми будуємо нові мости, готуємось до вирішальної битви.
І жодної хвилини ми не сумніваємося в тому, що наша перемога сьогодні стала ближчою на 43 дні.
Діти у дворі, де на паркані написано «Діти» для російських солдатів, у селі Обуховичі під Іванковом, Київська область, 7 квітня 2022 року.
Жінка показує воронку від снаряда та зруйновані будинки на околиці Іванкова, Київська область, 7 квітня 2022 року.
Дим біля Сєверодонецька, 7 квітня 2022 року.
Жінка з дітьми біля воронки від снаряда на околиці Іванкова, північ України, 7 квітня 2022 року.
Видно повністю зруйновану будівлю після обстрілу в районі Горенки, Буча, Україна, 7 квітня 2022 року.
Демонстрація солідарності з Україною на головній площі Кракова, Польща, 7 квітня 2022 р.
Українські солдати сидять у бронетранспортері у місті Сєвєродонецьк, Донбас, 7 квітня 2022 року.
Втікачі з України чекають у касі залізничного вокзалу у Перемишлі на сході Польщі, який став центром для біженців із України. Понад 4,3 мільйона українців залишили свою країну після російського вторгнення, повідомила Організація Об'єднаних Націй, Перемишль, 7 квітня 2022 року.
Плюшевий ведмедик висить на дереві перед будинком, підірваним російською армією в Бородянці.
Дитина біжить вокзалом біля Сєвєродонецька, 7 квітня 2022 року.
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