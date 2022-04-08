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Війна: 44-й день у десяти фотографіях

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Війна: 44-й день у десяти фотографіях

Getty Images

Війна прийшла до нашої оселі 44 дні тому. За цей час було зруйновано тисячі будинків, вбито тисячі людей, поламано мільйони доль.

Наша боротьба з агресором щодня стає лютішою, наша воля до перемоги сильніша, ніж будь-коли. Наші душі сповнені болем, але ми не здаємося. І не здамося.

© Getty Images
Getty Images

Залишки великої ракети зі словами «за дітей» російською мовою поряд із головною будівлею залізничного вокзалу в Краматорську, 8 квітня 2022 р.

© Getty Images
Getty Images

Літня жінка у Бородянці, 8 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Результат атаки російських військ на залізничну станцію в Краматорську 8 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Дві ракети влучили у залізничну станцію Краматорська, 8 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Міст у Макарові, 8 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Ставок перед посольством Росії пофарбований криваво-червоною фарбою 8 квітня 2022 року у Вільнюсі, Литва.

© Getty Images
Getty Images

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, яким показують знищені російські військові машини під час їхнього візиту до міста Буча, на північний захід від Києва, 8 квітня, 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

На знімку, зробленому 8 квітня 2022 року, видно пошкодження у квартирі Любові Яременка у Бородянці.

© Getty Images
Getty Images

Криміналісти дістають із братської могили тіла мирних жителів, убитих російською армією у Бучі, 8 квітня 2022 року.

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