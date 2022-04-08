Війна: 44-й день у десяти фотографіях

Війна: 44-й день у десяти фотографіях

Війна прийшла до нашої оселі 44 дні тому. За цей час було зруйновано тисячі будинків, вбито тисячі людей, поламано мільйони доль.

Наша боротьба з агресором щодня стає лютішою, наша воля до перемоги сильніша, ніж будь-коли. Наші душі сповнені болем, але ми не здаємося. І не здамося.

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Залишки великої ракети зі словами «за дітей» російською мовою поряд із головною будівлею залізничного вокзалу в Краматорську, 8 квітня 2022 р.

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Літня жінка у Бородянці, 8 квітня 2022 року.

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Результат атаки російських військ на залізничну станцію в Краматорську 8 квітня 2022 року.

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Дві ракети влучили у залізничну станцію Краматорська, 8 квітня 2022 року.

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Міст у Макарові, 8 квітня 2022 року.

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Ставок перед посольством Росії пофарбований криваво-червоною фарбою 8 квітня 2022 року у Вільнюсі, Литва.

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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, яким показують знищені російські військові машини під час їхнього візиту до міста Буча, на північний захід від Києва, 8 квітня, 2022 року.

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На знімку, зробленому 8 квітня 2022 року, видно пошкодження у квартирі Любові Яременка у Бородянці.

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Криміналісти дістають із братської могили тіла мирних жителів, убитих російською армією у Бучі, 8 квітня 2022 року.

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