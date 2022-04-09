Війна: 45-й день у десяти фотографіях

Добігає кінця ще один день війни.
Ми боролися так само люто як усі ці дні, і ми будемо боротися так до кінця, до нашої перемоги.
Канцлер Австрії Карл Негаммер відвідує місце масового поховання в Бучф під Києвом 9 квітня 2022 року.
Жінка показує залиту кров'ю блузку, яка була на ній в день обстрілу її будинку, 9 квітня 2022 року до Чернігова.
Маріуполь, 9 квітня 2022 року.
Маріуполь, 9 квітня 2022 року.
Люди намагаються налагодити побут у Маріуполі, який перебуває під контролем російських військових та проросійських сепаратистів, 09 квітня 2022 року.
Українка, розфарбована кривавими сльозами, бере участь у мовчазному протесті проти масових вбивств українських мирних жителів російською армією України 9 квітня 2022 року у Кракові.
Ремонт мосту в Демидові.
Демидів, цивільні машини, позначені російськими військовими.
Новоселівка, 09 квітня 2022 року.
Житловий будинок, зруйнований внаслідок обстрілу кілька тижнів тому, 9 квітня 2022 року у Чернігові.
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