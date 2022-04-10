Війна: 46-й день у десяти фотографіях

Війна: 46-й день у десяти фотографіях

У війни немає вихідних. Сьогодні була неділя, але бої та обстріли не припинялися.

Український народ чинить опір широкомасштабному вторгненню російської армії 46 днів.

Getty Images

Ракета в полі поряд з коровами, що пасуться 10 квітня 2022 року в селі Лукашівка.

Getty Images

Валентина, місцева мешканка, описує руйнування села 10 квітня 2022 року у Лукашівці.

Getty Images

Ексгумовані з могили у селі Гавронщина Київської області 10 квітня 2022 року.

Getty Images

Команда MSF надає допомогу пацієнтам у поїзді медичної евакуації, що прямує до Львова 10 квітня 2022 року.

Getty Images

77-річна Парасковія у медико-евакуаційному поїзді, що прямує до Львова, 10 квітня 2022 року.

Getty Images

Яна Алімова з України стоїть із червоною трояндою в руках біля меморіалу Бухенвальд неподалік Веймара під час святкування визволення колишнього нацистського концтабору 77 років тому.

Getty Images

Дитяче взуття під час демонстрації, організованої Українською асоціацією у Фінляндії, на згадку про дітей, які загинули у Маріуполі. Гельсінкі, 10 квітня 2022 року.

Getty Images

Діти дивляться, як катафалк з українським солдатом Андрієм Загорняконом проїжджає повз них дорогою на цвинтарі 10 квітня 2022 року в Кам'янка-Бузька. Загорнякон загинув, борючись із російськими військовими під Попасною.

Getty Images

Українські військові запускають ракети "Град" за російськими позиціями.

Getty Images

Дим піднімається над аеропортом Дніпра, 10 квітня 2022 року.

Читайте також: