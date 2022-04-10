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Війна: 46-й день у десяти фотографіях

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Війна: 46-й день у десяти фотографіях

Getty Images

У війни немає вихідних. Сьогодні була неділя, але бої та обстріли не припинялися.

Український народ чинить опір широкомасштабному вторгненню російської армії 46 днів.

© Getty Images
Getty Images

Ракета в полі поряд з коровами, що пасуться 10 квітня 2022 року в селі Лукашівка.

© Getty Images
Getty Images

Валентина, місцева мешканка, описує руйнування села 10 квітня 2022 року у Лукашівці.

© Getty Images
Getty Images

Ексгумовані з могили у селі Гавронщина Київської області 10 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Команда MSF надає допомогу пацієнтам у поїзді медичної евакуації, що прямує до Львова 10 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

77-річна Парасковія у медико-евакуаційному поїзді, що прямує до Львова, 10 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Яна Алімова з України стоїть із червоною трояндою в руках біля меморіалу Бухенвальд неподалік Веймара під час святкування визволення колишнього нацистського концтабору 77 років тому.

© Getty Images
Getty Images

Дитяче взуття під час демонстрації, організованої Українською асоціацією у Фінляндії, на згадку про дітей, які загинули у Маріуполі. Гельсінкі, 10 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Діти дивляться, як катафалк з українським солдатом Андрієм Загорняконом проїжджає повз них дорогою на цвинтарі 10 квітня 2022 року в Кам'янка-Бузька. Загорнякон загинув, борючись із російськими військовими під Попасною.

© Getty Images
Getty Images

Українські військові запускають ракети "Град" за російськими позиціями.

© Getty Images
Getty Images

Дим піднімається над аеропортом Дніпра, 10 квітня 2022 року.

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Дата публікації
Перегляди
1083
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