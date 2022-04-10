Війна: 46-й день у десяти фотографіях

У війни немає вихідних. Сьогодні була неділя, але бої та обстріли не припинялися.
Український народ чинить опір широкомасштабному вторгненню російської армії 46 днів.
Ракета в полі поряд з коровами, що пасуться 10 квітня 2022 року в селі Лукашівка.
Валентина, місцева мешканка, описує руйнування села 10 квітня 2022 року у Лукашівці.
Ексгумовані з могили у селі Гавронщина Київської області 10 квітня 2022 року.
Команда MSF надає допомогу пацієнтам у поїзді медичної евакуації, що прямує до Львова 10 квітня 2022 року.
77-річна Парасковія у медико-евакуаційному поїзді, що прямує до Львова, 10 квітня 2022 року.
Яна Алімова з України стоїть із червоною трояндою в руках біля меморіалу Бухенвальд неподалік Веймара під час святкування визволення колишнього нацистського концтабору 77 років тому.
Дитяче взуття під час демонстрації, організованої Українською асоціацією у Фінляндії, на згадку про дітей, які загинули у Маріуполі. Гельсінкі, 10 квітня 2022 року.
Діти дивляться, як катафалк з українським солдатом Андрієм Загорняконом проїжджає повз них дорогою на цвинтарі 10 квітня 2022 року в Кам'янка-Бузька. Загорнякон загинув, борючись із російськими військовими під Попасною.
Українські військові запускають ракети "Град" за російськими позиціями.
Дим піднімається над аеропортом Дніпра, 10 квітня 2022 року.
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