Війна: 47-й день у десяти фотографіях

Війна: 47-й день у десяти фотографіях

Сьогоднішній день ми запам'ятаємо. Ми запам'ятаємо кожен день цієї війни. І не дамо забути нікому.

Війна триває 47 днів. Щодня вона забирає у нас життя, позбавляє людей даху над головою, жене за сотні кілометрів від рідного дому. Але вона не відніме у нас стійкість і не відніме надію. Про цей день війни розповімо вам у десяти фотографіях.

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Людина йде повз хвостову частину 300-мм реактивного снаряда, в якому, мабуть, знаходилися касетні бомби, випущені з реактивної системи залпового вогню БМ-30 «Смерч», Лисичанськ, 11 квітня 2022 року.

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Українські солдати утримують свої позиції в окопі на лінії фронту з російськими військами на Луганщині, 11 квітня 2022 року.

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Ексгумація тіл мирних жителів, які загинули під час російської окупації, з масових поховань у Бучі, Україна, 11 квітня 2022 року.

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Дитина чекає на поїзди до Польщі на центральному вокзалі у Львові, 11 квітня 2022 року.

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Соня Дейнеко зі своєю дитиною у тимчасовому притулку для переміщених осіб на центральному залізничному вокзалі Львова, які прямують до Польщі, 11 квітня 2022 року. Дейнеко разом із сім'єю евакуювалася з рідного Дніпра.

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Жінка, яка впізнала свого чоловіка, чиє тіло було ексгумоване з неглибокої могили біля їхнього будинку в селі Андріївка Київської області, 11 квітня 2022 року.

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Українські солдати на лінії фронту України на Донбасі, 11 квітня 2022 року.

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Жінки оплакують своїх рідних ексгумованих в Андріївці під Києвом 11 квітня 2022 року.

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Жінка біля братської могили в Андріївці під Києвом, 11 квітня 2022 року.

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Волонтери працюють на складі з одягом та їжею, пожертвуваними для евакуйованих, у Львові, 11 квітня 2022 року.

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