Війна: 47-й день у десяти фотографіях

Сьогоднішній день ми запам'ятаємо. Ми запам'ятаємо кожен день цієї війни. І не дамо забути нікому.
Війна триває 47 днів. Щодня вона забирає у нас життя, позбавляє людей даху над головою, жене за сотні кілометрів від рідного дому. Але вона не відніме у нас стійкість і не відніме надію. Про цей день війни розповімо вам у десяти фотографіях.
Людина йде повз хвостову частину 300-мм реактивного снаряда, в якому, мабуть, знаходилися касетні бомби, випущені з реактивної системи залпового вогню БМ-30 «Смерч», Лисичанськ, 11 квітня 2022 року.
Українські солдати утримують свої позиції в окопі на лінії фронту з російськими військами на Луганщині, 11 квітня 2022 року.
Ексгумація тіл мирних жителів, які загинули під час російської окупації, з масових поховань у Бучі, Україна, 11 квітня 2022 року.
Дитина чекає на поїзди до Польщі на центральному вокзалі у Львові, 11 квітня 2022 року.
Соня Дейнеко зі своєю дитиною у тимчасовому притулку для переміщених осіб на центральному залізничному вокзалі Львова, які прямують до Польщі, 11 квітня 2022 року. Дейнеко разом із сім'єю евакуювалася з рідного Дніпра.
Жінка, яка впізнала свого чоловіка, чиє тіло було ексгумоване з неглибокої могили біля їхнього будинку в селі Андріївка Київської області, 11 квітня 2022 року.
Українські солдати на лінії фронту України на Донбасі, 11 квітня 2022 року.
Жінки оплакують своїх рідних ексгумованих в Андріївці під Києвом 11 квітня 2022 року.
Жінка біля братської могили в Андріївці під Києвом, 11 квітня 2022 року.
Волонтери працюють на складі з одягом та їжею, пожертвуваними для евакуйованих, у Львові, 11 квітня 2022 року.
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