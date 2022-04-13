Війна: 48-й день у десяти фотографіях

Пройшло вже 48 днів від того часу, як наше життя розділилося на до та після.
Наша лють не стала меншою, наша віра в перемогу стала сильнішою.
Українська артилерія обстрілює позиції російських військ на лінії фронту біля Лисичанська на Луганщині, 12 квітня 2022 року.
Собака переходить вулицю Маріуполя, 12 квітня 2022 року.
Олексій Храмов у притулку для переміщених осіб, створеному у школі Львова, 12 квітня 2022 року. Він утік зі свого рідного міста Мелітополя через вторгнення російських військ до України.
Великоднє яйце, пофарбоване в кольори національного прапора України, та голуб миру у вітрині Музею великодніх яєць, Баден-Вюртемберг, Зонненбюль, 12 квітня 2022 року.
Українські артилеристи біля танка на передовій поблизу Лисичанська на Луганщині, 12 квітня 2022 року.
Український солдат стоїть перед вирвою від бомбардувальника на лінії фронту на Донбасі, 12 квітня 2022 року.
Родичі та брати по зброї двох військовослужбовців «Правого сектору» - Українського добровольчого корпусу, які загинули під час конфлікту з Росією, на церемонії похорону своїх соратників на майдані Незалежності у Києві, 12 квітня 2022 року.
Чоловік із велосипедом у центрі Маріуполя, 12 квітня 2022 року.
Судмедексперт копає братську могилу в Бучі, 12 квітня 2022 року.
Родичі ексгумованого цивільного чоловіка у Гостомелі, 12 квітня 2022 року.
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