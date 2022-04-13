Війна: 48-й день у десяти фотографіях

Війна: 48-й день у десяти фотографіях

Пройшло вже 48 днів від того часу, як наше життя розділилося на до та після.

Наша лють не стала меншою, наша віра в перемогу стала сильнішою.

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Українська артилерія обстрілює позиції російських військ на лінії фронту біля Лисичанська на Луганщині, 12 квітня 2022 року.

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Собака переходить вулицю Маріуполя, 12 квітня 2022 року.

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Олексій Храмов у притулку для переміщених осіб, створеному у школі Львова, 12 квітня 2022 року. Він утік зі свого рідного міста Мелітополя через вторгнення російських військ до України.

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Великоднє яйце, пофарбоване в кольори національного прапора України, та голуб миру у вітрині Музею великодніх яєць, Баден-Вюртемберг, Зонненбюль, 12 квітня 2022 року.

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Українські артилеристи біля танка на передовій поблизу Лисичанська на Луганщині, 12 квітня 2022 року.

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Український солдат стоїть перед вирвою від бомбардувальника на лінії фронту на Донбасі, 12 квітня 2022 року.

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Родичі та брати по зброї двох військовослужбовців «Правого сектору» - Українського добровольчого корпусу, які загинули під час конфлікту з Росією, на церемонії похорону своїх соратників на майдані Незалежності у Києві, 12 квітня 2022 року.

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Чоловік із велосипедом у центрі Маріуполя, 12 квітня 2022 року.

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Судмедексперт копає братську могилу в Бучі, 12 квітня 2022 року.

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Родичі ексгумованого цивільного чоловіка у Гостомелі, 12 квітня 2022 року.

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