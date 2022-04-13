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Війна: 48-й день у десяти фотографіях

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Війна: 48-й день у десяти фотографіях

Getty Images

Пройшло вже 48 днів від того часу, як наше життя розділилося на до та після.

Наша лють не стала меншою, наша віра в перемогу стала сильнішою.

© Getty Images
Getty Images

Українська артилерія обстрілює позиції російських військ на лінії фронту біля Лисичанська на Луганщині, 12 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Собака переходить вулицю Маріуполя, 12 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Олексій Храмов у притулку для переміщених осіб, створеному у школі Львова, 12 квітня 2022 року. Він утік зі свого рідного міста Мелітополя через вторгнення російських військ до України.

© Getty Images
Getty Images

Великоднє яйце, пофарбоване в кольори національного прапора України, та голуб миру у вітрині Музею великодніх яєць, Баден-Вюртемберг, Зонненбюль, 12 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Українські артилеристи біля танка на передовій поблизу Лисичанська на Луганщині, 12 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Український солдат стоїть перед вирвою від бомбардувальника на лінії фронту на Донбасі, 12 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Родичі та брати по зброї двох військовослужбовців «Правого сектору» - Українського добровольчого корпусу, які загинули під час конфлікту з Росією, на церемонії похорону своїх соратників на майдані Незалежності у Києві, 12 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Чоловік із велосипедом у центрі Маріуполя, 12 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Судмедексперт копає братську могилу в Бучі, 12 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Родичі ексгумованого цивільного чоловіка у Гостомелі, 12 квітня 2022 року.

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