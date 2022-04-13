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Війна: 49-й день у десяти фотографіях

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Війна: 49-й день у десяти фотографіях

Getty Images

Кожен день приносить нові випробування.

Ми боремося із російськими окупантами вже 49 днів.

© Getty Images
Getty Images

Рятувальники прибирають уламки будинку в Бородянці, 13 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Зруйнована квартира в Бородянці, 13 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Розбитий посуд лежить на землі у зруйнованій квартирі в Бородянці, 13 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Школа, зруйнована після ракетного удару Росії по Краматорську, 13 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Біля села Дмитрівка Бучанського району Київської області видно знищену військову техніку російської армії, 13 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Пожежний намагається загасити полум'я після того, як ракета потрапила у склад на околиці Харкова, 13 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Труна з тілом Тараса Бобанича, позивний Молот, на церемонії його похорону на Личаківському цвинтарі у Львові, 13 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Вирва, що утворилася внаслідок обстрілу біля житлового будинку в Лисичанську, 13 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Оля Гошко (в центрі) та інші родичі й друзі йдуть за "Хаммером" із труною її сина, українського солдата Олександра Гошка, під час його похорону в Старичах, 13 квітня 2022 року. Гошко загинув, борючись із російськими військовими біля міста Попасна.

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