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Війна: 50-й день у десяти фотографіях

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Війна: 50-й день у десяти фотографіях

Getty Images

Ми боремося – і ми перемагаємо.

Наш опір триває вже 50 днів. Яким був сьогоднішній день, покажемо вам у десяти фотографіях.

© Getty Images
Getty Images

Згорілий фургон на шляху до Попасної, 14 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Кішка на дитячому майданчику, Гостомель, 4 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Поранена дитина, яка пережила ракетний обстріл станції Краматорськ, у педіатричній реанімації лікарні Дніпра, 14 лютого 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Українські військовослужбовці на позиції неподалік Донецької області, 14 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Пожежники гасять пожежу на складі, спричинену нещодавнім російським обстрілом, Харків, 14 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у заході щодо висаджування дерев у парку, який планують назвати парком "Героїв Маріуполя", Київ, 14 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Пішохід біля протитанкових загороджень незадовго до комендантської години у Дніпрі, 14 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Наталія Маркова тримає свого кота на прізвисько "Патріот" під час перебування в центрі для біженців, організованому у спортзалі, Львів, 14 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Український військовослужбовець наступає на таблички з назвами російських міст: Ростов-на-Дону, Волгоград, Таганрог, Москва та Санкт-Петербург після того, як вони демонтовані з декоративного вуличного знаку, що вказує напрямки та відстані до міст-побратимів Одеси, 14 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Зруйновані будинки у Гостомелі, 14 квітня 2022 року.

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