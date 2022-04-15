Війна: 50-й день у десяти фотографіях

Ми боремося – і ми перемагаємо.
Наш опір триває вже 50 днів. Яким був сьогоднішній день, покажемо вам у десяти фотографіях.
Згорілий фургон на шляху до Попасної, 14 квітня 2022 року.
Кішка на дитячому майданчику, Гостомель, 4 квітня 2022 року.
Поранена дитина, яка пережила ракетний обстріл станції Краматорськ, у педіатричній реанімації лікарні Дніпра, 14 лютого 2022 року.
Українські військовослужбовці на позиції неподалік Донецької області, 14 квітня 2022 року.
Пожежники гасять пожежу на складі, спричинену нещодавнім російським обстрілом, Харків, 14 квітня 2022 року.
Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у заході щодо висаджування дерев у парку, який планують назвати парком "Героїв Маріуполя", Київ, 14 квітня 2022 року.
Пішохід біля протитанкових загороджень незадовго до комендантської години у Дніпрі, 14 квітня 2022 року.
Наталія Маркова тримає свого кота на прізвисько "Патріот" під час перебування в центрі для біженців, організованому у спортзалі, Львів, 14 квітня 2022 року.
Український військовослужбовець наступає на таблички з назвами російських міст: Ростов-на-Дону, Волгоград, Таганрог, Москва та Санкт-Петербург після того, як вони демонтовані з декоративного вуличного знаку, що вказує напрямки та відстані до міст-побратимів Одеси, 14 квітня 2022 року.
Зруйновані будинки у Гостомелі, 14 квітня 2022 року.
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