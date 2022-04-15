Війна: 51-й день у десяти фотографіях

Ми продовжуємо боротись, розчищати завали, ховати вбитих, лікувати поранених.
Наша боротьба триває 51 день.
Чоловік готує їжу у Бородянці, 15 квітня 2022 року.
Поліцейський під час робіт із вивезення сміття у Бородянці, 15 квітня 2022 року.
Повністю зруйнована будівля у Бородянці, 15 квітня 2022 року.
Мішки для трупів у Бородянці, 15 квітня 2022 року.
Жінки прибирають в будівлі у місті Вишневе, 15 квітня 2022 року.
Трактор на полі поряд із знищеною російською військовою технікою, Київська область, 15 квітня 2022 року.
Український військовослужбовець на блокпосту на околиці Барвінкова, 15 квітня 2022 року.
Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко під час прес-конференції у Громадській палаті Росії 15 квітня 2022 року у Москві.
Люди чекають на автобус, який доставить їх до Польщі з центрального залізничного вокзалу 15 квітня 2022 року у Львові.
Сапери з Харківської служби екстреного реагування обшукують дах у пошуках уламків ракети або боєприпасів, що не розірвалися, від недавніх російських атак 15 квітня 2022 року в Харкові.
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