Війна: 51-й день у десяти фотографіях

Війна: 51-й день у десяти фотографіях

Ми продовжуємо боротись, розчищати завали, ховати вбитих, лікувати поранених.

Наша боротьба триває 51 день.

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Чоловік готує їжу у Бородянці, 15 квітня 2022 року.

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Поліцейський під час робіт із вивезення сміття у Бородянці, 15 квітня 2022 року.

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Повністю зруйнована будівля у Бородянці, 15 квітня 2022 року.

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Мішки для трупів у Бородянці, 15 квітня 2022 року.

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Жінки прибирають в будівлі у місті Вишневе, 15 квітня 2022 року.

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Трактор на полі поряд із знищеною російською військовою технікою, Київська область, 15 квітня 2022 року.

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Український військовослужбовець на блокпосту на околиці Барвінкова, 15 квітня 2022 року.

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Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко під час прес-конференції у Громадській палаті Росії 15 квітня 2022 року у Москві.

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Люди чекають на автобус, який доставить їх до Польщі з центрального залізничного вокзалу 15 квітня 2022 року у Львові.

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Сапери з Харківської служби екстреного реагування обшукують дах у пошуках уламків ракети або боєприпасів, що не розірвалися, від недавніх російських атак 15 квітня 2022 року в Харкові.

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