Війна: 52-й день у десяти фотографіях

Щодня ми продовжуємо боротися за нашу свободу, за майбутнє наших дітей.
Наша війна з Росією триває вже 52 дні.
Вирва та зруйнований будинок у селі Яцківка, 16 квітня 2022 року.
Пожежні позують із манекеном, знайденим серед уламків, після того, 16 квітня 2022 року у Харкові.
Дим піднімається над нафтопереробним заводом у Лисичанську, приблизно за 120 км на північ від Донецька, 16 квітня 2022 року.
Пожежні гасять пожежу в торговому центрі та навколишніх будівлях після ракетного удару Росії 16 квітня 2022 року у Харкові.
Чоловікі з велосипедом поряд із зруйнованим мостом у Київській області, 16 квітня 2022 року.
Українські військовослужбовці дивляться на підбитий російський танк на дорозі у Київській області, 16 квітня 2022 року.
Місцеві жителі перед підбитими російськими бронетранспортерами у Київській області, 16 квітня 2022 року.
Українські військові серед уламків у Харкові, 16 квітня 2022 року.
Відвідувачі на ланцюговій каруселі під час 82-го Штутгартського весняного фестивалю у Каннштаттер-Вазен, 16 квітня 2022 року.
Люди серед уламків після обстрілу у Харкові, 16 квітня 2022 року.
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