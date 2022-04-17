Війна: 53-й день у десяти фотографіях

Добігає кінця 53 день війни.
Наша перемога дедалі ближче. Нам важко, але ми не здаємось. Ми робимо все, щоби звільнити Україну від російських окупантів. Попереду ще багато роботи. Але ми впораємося.
Руйнування після обстрілу в Мощуні, 17 квітня 2022 року.
Руйнування після обстрілу в Мощуні, 17 квітня 2022 року.
Мощун, 17 квітня 2022 року.
Після обстрілу у Харкові, Україна, 17 квітня 2022 року.
Поховання двох тіл у Бучі, 17 квітня 2022 року.
Лариса Ларіна, родом з України, на щорічному Пасхальному параді та фестивалі капелюхів на П'ятій авеню у великодню неділю 17 квітня 2022 року у Нью-Йорку.
Маріуполь, 17 квітня 2022 року.
17 квітня 2022 року російська ракета потрапила до житлового будинку в Харкові.
Український прапор майорить між зруйнованими під час бомбардування будівлями у місті Бородянка Київської області 17 квітня 2022 року.
Пожежники намагаються загасити пожежу у житловому будинку після обстрілу у центрі Харкова 17 квітня 2022 року.
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