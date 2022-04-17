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Війна: 53-й день у десяти фотографіях

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Війна: 53-й день у десяти фотографіях

Getty Images

Добігає кінця 53 день війни.

Наша перемога дедалі ближче. Нам важко, але ми не здаємось. Ми робимо все, щоби звільнити Україну від російських окупантів. Попереду ще багато роботи. Але ми впораємося.

© Getty Images
Getty Images

Руйнування після обстрілу в Мощуні, 17 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Руйнування після обстрілу в Мощуні, 17 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Мощун, 17 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Після обстрілу у Харкові, Україна, 17 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Поховання двох тіл у Бучі, 17 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Лариса Ларіна, родом з України, на щорічному Пасхальному параді та фестивалі капелюхів на П'ятій авеню у великодню неділю 17 квітня 2022 року у Нью-Йорку.

© Getty Images
Getty Images

Маріуполь, 17 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

17 квітня 2022 року російська ракета потрапила до житлового будинку в Харкові.

© Getty Images
Getty Images

Український прапор майорить між зруйнованими під час бомбардування будівлями у місті Бородянка Київської області 17 квітня 2022 року.

© Getty Images
Getty Images

Пожежники намагаються загасити пожежу у житловому будинку після обстрілу у центрі Харкова 17 квітня 2022 року.

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