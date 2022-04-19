Війна: 54-й день у десяти фотографіях

Війна: 54-й день у десяти фотографіях

Сьогоднішній день завдав нам багато болю. Окупанти продовжують обстрілювати наші міста, гинуть військові та мирні люди.

Війна, з Росією триває вже 54 дні. І кожен із цих днів був наповнений боротьбою та нашою вірою у перемогу.

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Лікарі у військовому шпиталі у Запоріжжі 18 квітня 2022 року.

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Вид на руйнування після п'яти прицільних ракетних ударів у Львові, Україна, 18 квітня 2022 року.

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Зруйновані будинки 18 квітня 2022 року в Ірпені.

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Українських мирних жителів і солдатів, які загинули внаслідок російських атак, поховано на цвинтарі в Бучі, 18 квітня 2022 року.

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Мирні жителі чекають на укриття під час артилерійського обстрілу села Луч у Миколаївській області, Україна, 18 квітня 2022 року.

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Андрій Головін, священик храму Усіх Святих Андрія Первозванного біля церкви, де було виявлено братську могилу в Бучі, 18 квітня 2022 року.

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Зруйновані будівлі 18 квітня 2022 року в Ірпені, Україна.

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Дим піднімається на горизонті після ракетних ударів по Львову, внаслідок яких 6 людей загинули та 8 отримали поранення, у тому числі дитина, на околиці Львова, 18 квітня 2022 року.

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Пошкоджений автомобіль після удару російської артилерії по житловому району у Харкові, Україна, 18 квітня 2022 року.

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Собака у зруйнованому будинку у селищі Новодружеськ, 18 квітня 2022 року.