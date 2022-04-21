Війна: 56-й день у десяти фотографіях

Скільки триватиме війна, ми не знаємо, але точно знаємо, що кожен день наближає нас до перемоги.
Ми боремося з підступним, нелюдським та нещадним ворогом уже 56 днів.
Похорон мирних жителів, убитих російськими військами на Бучанському цвинтарі 20 квітня 2022 року.
Жінка біля труни на Бучанському цвинтарі, 20 квітня 2022 року.
Мешканці сидять на лавках серед руїн у Маріуполі.
Руйнування у Маріуполі.
На цьому знімку з повітря показано зруйнований житловий район у селі Мощун 20 квітня 2022 року.
Люди віддають шану українському військовослужбовцю Володимиру Карасю, який загинув під час боїв із російськими військами, Майдан Незалежності у Києві, 20 квітня 2022 року.
Руїни зруйнованого торгового центру 20 квітня 2022 року в Бучі.
Візит президента Європейської ради Шарля Мішеля Київ, Україна, 20 квітня 2022 року.
Чоловік оглядає свою зруйновану квартиру у житловому будинку на околиці Харкова 20 квітня 2022 року.
Трупи очікують на розтин, оскільки поховання продовжуються на цвинтарі в Бучі, 20 квітня 2022 року.
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