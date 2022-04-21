56-й день у десяти фотографіях / Getty Images

Війна: 56-й день у десяти фотографіях

Війна: 56-й день у десяти фотографіях

Скільки триватиме війна, ми не знаємо, але точно знаємо, що кожен день наближає нас до перемоги.

Ми боремося з підступним, нелюдським та нещадним ворогом уже 56 днів.

56-й день у десяти фотографіях / Getty Images

Похорон мирних жителів, убитих російськими військами на Бучанському цвинтарі 20 квітня 2022 року.

56-й день у десяти фотографіях / Getty Images

Жінка біля труни на Бучанському цвинтарі, 20 квітня 2022 року.

56-й день у десяти фотографіях / Getty Images

Мешканці сидять на лавках серед руїн у Маріуполі.

56-й день у десяти фотографіях / Getty Images

Руйнування у Маріуполі.

56-й день у десяти фотографіях / Getty Images

На цьому знімку з повітря показано зруйнований житловий район у селі Мощун 20 квітня 2022 року.

56-й день у десяти фотографіях / Getty Images

Люди віддають шану українському військовослужбовцю Володимиру Карасю, який загинув під час боїв із російськими військами, Майдан Незалежності у Києві, 20 квітня 2022 року.

56-й день у десяти фотографіях / Getty Images

Руїни зруйнованого торгового центру 20 квітня 2022 року в Бучі.

56-й день у десяти фотографіях / Getty Images

Візит президента Європейської ради Шарля Мішеля Київ, Україна, 20 квітня 2022 року.

56-й день у десяти фотографіях / Getty Images

Чоловік оглядає свою зруйновану квартиру у житловому будинку на околиці Харкова 20 квітня 2022 року.

56-й день у десяти фотографіях / Getty Images

Трупи очікують на розтин, оскільки поховання продовжуються на цвинтарі в Бучі, 20 квітня 2022 року.

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