"Війна наповнила його новим щемливим змістом": Олена Зеленська у національному вбранні привітала українців із Днем вишиванки

Перша леді України показалася у гарній вишиванці.

Сьогодні, 19 травня, у День вишиванка Олена Зеленська одягла біло-синю вишиванку і привітала українців зі святом.

У час війни цей день для всіх українців набув нового щемливого значення. Хтось не зможе сьогодні одягти вишиванку, бо обороняє країну на фронті, хтось втратив її у зруйнованому будинку, а хтось виїхав за кордон, тікаючи від окупанта, не взявши собою нічого. Тож перша леді зробила це за всіх українців.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Хтось дістає її, дивом вцілілу, із шафи у зруйнованому будинку. А хтось втратив разом із домом. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось – в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу.

Цей день українці відзначають багато років, але війна наповнила його новим щемливим змістом. Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про "вишитий код нації". Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати й про обов’язкову перемогу над ворогом і горем. З Днем вишиванки, друзі!" – написала Зеленська.

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