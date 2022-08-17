"Війна не має статі": Андре Тан подарував українським жінкам один день довоєнного життя

Героїнями спецпроєкту "Війна не має статі" стало семеро жінок, які продовжують втримувати на своїх плечах критичну інфраструктуру країни в тилу, поки наші захисники боронять державу від загарбника на фронті.

Вчителька молодших класів, волонтерка, працівниця ЖКХ, фельдшерка-рятувальниця, працівниця поліції, психологиня, полковниця ДСНС — всі вони роблять свою справу та працюють на нашу спільну перемогу, дивуючи мужністю та стійкістю.

Андре Тан та його команда влаштували для обраних героїнь один день з довоєнного життя. Придумали образи та мейкап, що підкреслюють їхню жіночність та вроду, організували прогулянку визначними місцями столиці (Золоті ворота, Софійський собор, Андріївський узвіз, Пейзажна алея, Контрактова площа, Батьківщина-мати) та поспілкувались з ними про те, як розпочалась війна і що змінила та як вони живуть зараз.

Метою проєкту, як пояснює Андре Тан, було продемонструвати, які наші жінки красиві, ніжні та тендінтні, але в той же час надзвичайно сильні — і продовжують працювати на рівні з чоловіками, заради вищої мети та спільного майбутнього.

"Всім відомо, що українки — найкрасивіші жінки на планеті. А після 24-го лютого увесь світ дізнався, що ми ще й найсміливіша нація, яка гідно відбиває атаки так званої "другої армії світу" і впевнено крокує до перемоги.

У проєкті "Війна не має статі" мені хотілося продемонструвати й інший, "неочевидний фронт", який особисто я бачу кожен день. Простих українських жінок, їхню незламність, щоденний героїзм, з яким вони продовжують виходити на роботу і тим самим роблять можливим функціонування нашої держави в тилу".

Ось що розповідає одна з героїнь проєкту — Христина Прокопчук, старша лейтенантка поліції: "Я прокинулась, як і більшість українців, 24-го від вибуху, на телефон надійшло повідомлення про бойову тривогу і термінові збори. Отримала зброю і спецзасоби, спочатку забезпечувала безпеку на блокпостах. З 24-го, звісно, постійно на роботі та жодного разу не покинула Київ. Деколи було лячно, особливо на початку, коли надходило багато повідомлень про ДРГ у столиці. Але, незважаючи на це, на тяжкий характер та перебіг самої війни, я відчуваю, як вона зміцнила наш колектив та наше суспільство в цілому. Всі ми зараз як одне ціле, як одна людина, вкладаємось у нашу перемогу і обов'язково переможемо — я це точно знаю".

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