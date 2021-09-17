Війна триває: Пірс Морган пообіцяв "стати жахом" для Меган Маркл

Британський журналіст і телеведучий Пірс Морган підписав сенсаційну угоду з виданням The Sun і вважає, що це завдасть серйозного удару герцогині Сассекській.

Через шість місяців після того, як Меган спробувала звільнити його з Good Morning Britain, Пірс повернувся у видання, де колись починав свій журналістський шлях.

Морган був звільнений з телеканалу ITV, де в прямому ефірі програми "Доброго ранку, Британіє" заявив, що не вірить жодному слову Меган в її інтерв'ю Опрі Вінфрі. Зокрема, не вірить в суїцидальні думки, про які розповіла герцогиня Сассекська. Напередодні Меган Маркл подала скаргу на телеканал ITV, де висловила стурбованість через слова Пірса Моргана про психічне здоров'я і про вплив його слів на людей, які розмірковують про самогубство.

Також читайте Вони в сотні найвпливовіших: Гаррі і Меган захейтили передплатники журналу TIME

Сидячи в барі в таверні Скарсдейл в Кенсінгтоні, Західний Лондон, Пірс сказав: "І мені потрібно сказати особливе спасибі, Меган. Зараз ми сидимо і п'ємо. Я зустрів її тут п'ять років тому. І б'юся об заклад, вона сиділа там, святкуючи моє звільнення з "Доброго ранку, Британія", тому це звільнення стане для неї справжнім жахом. Ура, Меган! ", — сказав Пірс, пише The Sun.

Повідомляється, що Пірс Морган повертається до компанії, де він почав свою блискучу кар'єру, щоб представити нове глобальне телешоу і стати оглядачем для The Sun. Очевидно, що Меган і Гаррі тепер будуть під його особливим прицілом.

Пірс Морган / Associated Press

Нагадаємо, раніше ми писали, що Морган розповідав, що йому подобалося дружити з Меган: він давав їй професійні поради і обіцяв запросити на своє токшоу. Меган зникла з його поля зору після того, як в ньому з'явився більш відомий і впливовий чоловік (ймовірно, йдеться про принца Гаррі ).

Меган Маркл / Associated Press

Читайте також: У Мережі з'явилися нові кадри з фотосету Меган і Гаррі для журналу TIME

Меган Маркл і принц Гаррі (13 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання