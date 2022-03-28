"Війна в Україні – це війна на порозі вашого дому": Олена Зеленська звернулася до світової спільноти

Перша леді України подякувала своїм колегам з усього світу за підтримку.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram відео, яке показали під час благодійного міжнародного марафону-концерту Save Ukraine.

"На війні кожен день – як життя. Наші діти звикли засинати під звуки вибухів. Але я прошу вас: не звикайте до війни! Бо не можна у ХХІ сторіччі у Європі звикати до того, що діти засинають під звуки снарядів і не знають, чи будуть живі завтра. Не можна звикати до братських могил, на які перетворюються мирні міста. Війна в Україні – це війна на порозі вашого дому. Залишайтеся відкритими, залишайтеся чуйними. Залишайтеся на боці миру й людяності. Тоді перемога України буде й вашою перемогою!"

З такими словами я звернулася сьогодні до Європи та світу, глядачів і учасників грандіозного видовища – благодійного міжнародного марафону-концерту Save Ukraine. Його почула вся планета – концерт ретранслювали понад 20 країн. Марафон для України об’єднав світових та українських зірок. Наша країна й справді зараз згуртувала навколо себе весь світ", - написала Олена.

Пані Зеленська також подякувала першим леді з усього світу, які долучилися до інформаційного фронту. Вони розповідають правду про війну в Україні, а також гостинно приймають у своїх країнах жінок і дітей із України.

"Сьогоднішній концерт – іще один внесок у нашу перемогу: на ньому зібрано кошти на гуманітарну допомогу Україні. На таких заходах, як цей, особливо відчувається: наша країна нині захищає мир не лише для себе, а й для всього світу. Добре, що світ це розуміє", - підсумувала перша леді України.

Раніше Зеленська показала наслідки російської агресії.

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